Капитан «Беневенто»: Допинг? Я принимал только то, что предписывали в клубе

«Когда будет проведено полное расследование, я скажу, что всего лишь следовал предписаниям “Беневенто” по поводу приема медпрепаратов. Я принимал эти препараты, будучи полностью уверенным в том, что они были тщательно отобраны клубом», — цитирует Лучони ANSA.

Ранее сообщалось, что в организме футболиста обнаружен анаболический стероид клостебол. Тест он сдал после матча с «Торино» в серии А (0:1). Сообщается, что за применение этого препарата он может быть дисквалифицирован на срок от одного до четырех лет.

В текущем сезоне 29-летний Фабио Лучони провел шесть матчей за «Беневенто».