Капитан «Беневенто»: Допинг? Я принимал только то, что предписывали в клубе
Капитан «Беневенто» Фабио Лучони прокомментировал информацию о своем положительном
допинг-тесте. Он заверил, что следовал рекомендациям клуба по поводу приема препаратов.
«Когда будет проведено полное расследование, я скажу, что всего лишь следовал предписаниям “Беневенто” по поводу приема медпрепаратов. Я принимал эти препараты, будучи полностью уверенным в том, что они были тщательно отобраны клубом», — цитирует Лучони ANSA.
Ранее сообщалось, что в организме футболиста обнаружен анаболический стероид клостебол. Тест он сдал после матча с «Торино» в серии А (0:1). Сообщается, что за применение этого препарата он может быть дисквалифицирован на срок от одного до четырех лет.
В текущем сезоне 29-летний Фабио Лучони провел шесть матчей за «Беневенто».
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