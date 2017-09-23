В Австрии дисквалифицирован игрок, ответивший фанатам на расистские оскорбления

Отмечается, что фанаты «Унион Гуртен» оскорбляли и провоцировали 20-летнего форварда на протяжении всей игры.

Текпетей же стал автором решающего гола в матче, и поразив ворота соперника ударом со штрафного уроженец Ганы направился к обидчикам и руками показывал различные жесты. Главный арбитр встречи в итоге решил удалить футболиста за неспортивное поведение.

Позже решением местной федерации футбола Текпетей был дисквалифицирован на два матча чемпионата Австрии. Отметим, что «Альтах» арендовал нападающего у «Шальке» на один сезон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO : Ghanaian striker Bernard Tekpetey banned for 'racism' reaction.<a href="https://twitter.com/hashtag/PulseTV?src=hash">#PulseTV</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PulseGhana?src=hash">#PulseGhana</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PulseSports?src=hash">#PulseSports</a> <a href="https://t.co/VzbvUED788">pic.twitter.com/VzbvUED788</a></p>— Pulse Ghana (@PulseGhana) <a href="https://twitter.com/PulseGhana/status/911311573112717312">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>