В Австрии дисквалифицирован игрок, ответивший фанатам на расистские оскорбления
Нападающий «Альтаха» Бернард Текпетей в матче Кубка Австрии против «Унион Гуртен» (4:3) подвергся оскорблениям расистского характера от местных болельщиков, информирует Reuters.
Отмечается, что фанаты «Унион Гуртен» оскорбляли и провоцировали 20-летнего форварда на протяжении всей игры.
Текпетей же стал автором решающего гола в матче, и поразив ворота соперника ударом со штрафного уроженец Ганы направился к обидчикам и руками показывал различные жесты. Главный арбитр встречи в итоге решил удалить футболиста за неспортивное поведение.
Позже решением местной федерации футбола Текпетей был дисквалифицирован на два матча чемпионата Австрии. Отметим, что «Альтах» арендовал нападающего у «Шальке» на один сезон.
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