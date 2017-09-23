Леонид Слуцкий: Чемпионат мира в России будет лучшим в истории

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— (Стив Джордан, ведущий): Мы приветствуем в нашей программе отличного специалиста, добившегося успеха в Европе — главного тренера «Халла», Леонида Слуцкого! Леонид, спасибо, что присоединились к нам! Неделя получилась насыщенной?

— (Леонид Слуцкий): Да, конечно, как и всегда! Каждая неделя выходит напряженной, потому что мы строим новую команду и много времени проводим вместе — теоретические занятия, тренировки, много активностей, но я счастлив. Здесь с нами сидит легенда, это Дин Уиндасс (смеются), он готов поделиться важной информацией, которую я надеюсь использовать в будущем.

— (С. Д.): Да, Леонид очень занятой человек, а что расскажешь про себя, Дин?

— (Дин Уиндасс, бывший футболист «Халла»): У меня тоже выдалась непростая неделя — меня пригласили в школу прочитать небольшую лекцию, после которой я отвечал на вопросы школьников. Это всегда очень занятно — вопросы необычные и интересные, общаться с детьми одно удовольствие.

— (С. Д.): Леонид, давайте вернемся к вам. Поговорим о футболе — как вы оцените второй тайм субботней игры против «Сандерленда»?

— (Л. С.): Знаете, если мы будем все матчи играть так, как второй тайм против «Сандерленда», я буду самым счастливым тренером на свете. Потому что для меня эти 45 минут были лучшими, которые моя команда показывала в этом году. 71% времени владения мячом, 17 ударов по воротам, 6 из них в створ, это было невероятно. Да, мы снова не смогли победить, и все очень разочарованы этим, потому что нам кажется, что мы двигаемся в правильном направлении. Ждем, что хорошие результаты вот-вот придут. Это очень важно для нас, потому что нужно верить в то, что делаешь. Нам немного не хватает баланса между хорошей игрой и хорошим счетом на табло, но мы надеемся, что этот баланс будет найден в ближайшее время.

— (С. Д.): Как команда адаптируется к вашему стилю игры?

— (Л. С.): Пока не без сложностей, потому что у нас 11 новых игроков, 6 из которых пришли в последнюю неделю трансферного окна. Сейчас мы пытаемся подобрать оптимальный состав, я стараюсь понять максимум возможностей каждого футболиста и то, как они взаимодействуют между собой. Потому что очень важно, и Дин это прекрасно знает, осознавать, как каждый из них ведет себя в стрессовой ситуации. Эти поиски не даются легко, потому что сезон уже начался, мы играем официальные матчи, а по сути наигрываем состав. У нас получаются разные игры — какие-то хуже, какие-то лучше, и общее ощущение от них неплохое. Но вот результат нас всех очень разочаровывает, и я приношу свои извинения нашим потрясающим фанатам. Я очень благодарен болельщикам «Халла», которые здорово поддерживают команду и меня лично, это просто невероятно. И мы должны играть лучше ради тех, кто болеет за нас.

— (С. Д.): Дин, расскажи, за твою долгую карьеру наверняка были случаи, когда в команде много новичков, им нужно адаптироваться друг к другу. Сколько времени обычно на это уходит?

— (Д. У.): Все зависит от тренера — от его методов и подхода. Кто-то постоянно устраивает командные встречи, кто-то все время проводит с игроками на поле. У английских тренеров это получается быстрее, у иностранных — медленнее. Леонид хорошо владеет языком, но ему все равно нужно набраться терпения, потому что этот процесс очень растянут во времени. С таким количеством новичков — особенно.

— (С. Д.): У вас за спиной уже 9 игр в Чемпионшипе. Какие ваши первые впечатления?

— (Л. С.): Это очень сложный турнир, возможно, самый сложный в мире. Каждый матч — непредсказуем. Если мы говорим про АПЛ, то понятно, что в игре между командой из первой шестерки и любой другой у фаворита будет преимущество. В Чемпионшипе же нет аутсайдеров и фаворитов, каждый может обыграть каждого независимо от места в таблице. В каждом матче у вас есть шанс как выиграть, так и проиграть. Я сталкиваюсь с подобным впервые в своей карьере. К примеру, последняя игра против «Сандерленда»: в первом тайме мы уступили по владению мячом 40% — 60%, во втором выиграли 71% — 29%. Это невероятно! Ведь обычно, если у вас есть преимущество, вы владеете им на протяжении всего матча. Здесь же все меняется очень быстро, инициатива постоянно переходит от одних к другим и обратно. Теперь я хорошо понимаю, почему для некоторых болельщиков матчи Чемпионшипа интереснее игр в АПЛ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Watch Leonid Slutsky’s pre-<a href="https://twitter.com/hashtag/REAHUL?src=hash">#REAHUL</a> press conference - in full - on <a href="https://twitter.com/hashtag/TigersTV?src=hash">#TigersTV</a> ➡️ <a href="https://t.co/fam4HruHUZ">https://t.co/fam4HruHUZ</a> <a href="https://t.co/8TiUmIeiLX">pic.twitter.com/8TiUmIeiLX</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/911222373357113344">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— (С. Д.): Расскажите, как, учитывая новых игроков, купленных и взятых в аренду, вы планируете работать с молодежью из академии «Халла»?

— (Л. С.): Игроки из академии очень важны для нас. Некоторые из них тренируются с первой командой, у многих большой потенциал. Многие сомневаются, возможно ли молодому игроку попасть в стартовый состав на матч Чемпионшипа, говорят, что это сложно, но все зависит от уровня футболиста. В нашей академии есть игроки, которые, несмотря на свой юный возраст, производят на меня сильное впечатление. Я думаю, у многих из них большое будущее. Для молодых игроков очень важно, чтобы тренер доверял им, давал им возможность иногда выходить на поле. Я хочу быть таким тренером для них.

— (С. Д.): К разговору о молодых футболистах. Вы приняли смелое решение выпустить молодежь в кубковой игре против «Донкастера» и можете гордиться ими.

— (Л. С.): Да, у нас не было другого выбора в тот момент, потому что в нашем распоряжении были только 10 игроков перед матчем с «Болтоном». Это был серьезный эксперимент, потому что против «Донкастера» вышел полностью молодежный состав, и парни показали блестящую игру. Перед матчем я думал: «Ну все, мы проиграем как минимум 0:6», но каждый футболист показал максимум на что был способен. Это был большой сюрприз для меня, теперь я знаю, на что способен каждый из них.

— (С. Д.): Леонид, расскажите о разнице в восприятии футбола в Европе и России?

— (Л. С.): У нас было не так много информации о европейском футболе, потому что я родился в Советском Союзе, и мы смотрели только самые крупные турниры, вроде чемпионата мира. Мой первый чемпионат мира, который я смотрел, был мексиканский ЧМ-1986, мне было 14 лет. Разумеется, это был турнир Диего Марадоны, он был моим идолом. Но мне кажется, между детьми в Советском Союзе и Англии не было большой разницы — мы все играли в футбол на улице, думали только о футболе (уж точно не о школе), и это было очень счастливое время.

В футболе важно сохранить эту детскую радость от возни с мячом. Иногда я говорю своим игрокам — забудь ты о деньгах, о бизнесе, просто вспомни, как круто было играть на улице, когда ты был ребенком, какое счастье ты испытывал. Попробуй вспомнить. Может быть, эти воспоминания помогут тебе в твоей профессиональной карьере.

— (С. Д.): Мы знаем историю с падением с дерева, после которого вам пришлось завершить карьеру футболиста. Это было тяжелое время?

— (Л. С.): Да, особенно, учитывая, что я провел примерно год в советской больнице! Мне было 18 лет, и я думаю, что в тот момент умер ничего из себя не представляющий игрок и, может быть, родился неплохой тренер.

— (С. Д.): Расскажите еще раз, почему вы оказались на дереве?

— (Л. С.): Потому что соседка попросила достать оттуда ее кошку. Теперь я не люблю кошек — только тигров (смеется).

— (С. Д.): Когда вы поняли, что больше не будете играть, но будете тренировать?

— (Л. С.): Я продолжал учиться в педагогическом университете, после которого начал работать с детьми, им было 10 лет. Это был потрясающий опыт, потому что я работал с ними на протяжении восьми лет, и в 18 лет эта команда добралась до второго российского дивизиона. 5 игроков из той команды попали в премьер-лигу, а двое — Денис Колодин и Роман Адамов — стали бронзовыми призерами Евро-2008. Это был отличный опыт для меня, после которого я стал работать с молодежной командой одного из клубов Российской премьер-лиги.

— (С. Д.): После чего вам трижды удавалось приводить свою команду к чемпионству. Какое из них было самым приятным?

— (Л. С.) ЦСКА — крупнейший российский клуб, с большой историей, с потрясающими болельщиками, и я счастлив, что мне выпала возможность работать там на протяжении 7 лет. Мы выиграли 3 чемпионства, 2 Кубка России, 2 Суперкубка, дошли до четвертьфинала ЛЧ — это лучший результат для российского клуба. Это было лучшее время в моей жизни, невероятный опыт, но в определенный момент я понял, что моей карьере нужен новый вызов, и вот я здесь, начинаю все с чистого листа. Все мои титулы в России будут важны для меня, только когда я уйду на пенсию, а сейчас мне нужно в каждой игре подтверждать свой уровень и уровень моей команды. Все, что я выиграл до этого, больше не имеет значения.

— (С. Д.): Вы очень быстро овладели английским на хорошем уровне. Как вам это удалось?

— (Л. С.): Полгода назад я практически не мог связать двух слов. Сейчас все немного лучше, иногда я даже забываю, что говорю на иностранном языке, когда мы разбираем что-то внутри команды, обсуждаем игру или тренировку. И это здорово — это значит, что я перестаю думать о языковых проблемах и начинаю думать о футбольных. Я прекрасно понимаю, что делаю массу ошибок, но при этом совершенно не боюсь говорить. Думаю, это важно. Все вокруг поддерживают меня.

— (Д. У.): Даже я делаю ошибки, когда говорю! (смеются).

— (Л. С.): Иногда я совсем не понимаю, о чем говорят игроки, но это касается только сленга!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Leonid Slutsky is expecting a close game when the Tigers travel to face <a href="https://twitter.com/ReadingFC">@ReadingFC</a> on Saturday ➡️ <a href="https://t.co/LaKtz8V4Nc">https://t.co/LaKtz8V4Nc</a> <a href="https://t.co/UenwXfd4bm">pic.twitter.com/UenwXfd4bm</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/911213795955105792">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— (С. Д.): Вернемся к вам на родину. Следующим летом важное событие — чемпионат мира. Как люди в России относятся к тому, что их страна примет такой важный турнир?

— (Л. С.): Это будет лучший чемпионат мира в истории. Потому что, когда Москва принимала Олимпиаду-80 — это были лучшие Олимпийские игры в истории. Затем в Сочи прошла зимняя Олимпиада-2014 — и это были лучшие зимние Игры. И сейчас я хочу сказать всем английским болельщикам — добро пожаловать в Россию! Если вы хотите увидеть лучший футбольный турнир в истории, вы просто обязаны приехать к нам следующим летом.

Если говорить о сборной Англии, то я прекрасно помню, как мы играли с вашей командой на прошлом чемпионате Европы, когда я тренировал сборную России. Тогда мы сыграли вничью 1:1, забили вам в дополнительное время, уж простите. Для меня очевидно, что в английской сборной сейчас играет, возможно, сильнейшее поколение игроков за последние 20 лет. Прошу прощения у Джеррарда и Лэмпарда, но для меня поколение Харри Кейна и Делле Алли, Стерлинга и Рэшфорда — лучшее за долгое время. Думаю, Англия имеет все шансы победить на чемпионате мира. Разумеется, в мире сейчас есть как минимум 10 команд, которые могут это сделать, но для меня англичане точно входят в эту десятку.

— (С. Д.) Леонид, мы подготовили для вас 5 вопросов, чтобы проверить, как хорошо вы помните свою профессиональную карьеру. За каждый правильный ответ будет даваться один балл. Первый вопрос: назовите все 5 клубов, которыми вы руководили как тренер.

— (Л. С.) ЦСКА. «Олимпия» (Волгоград). ФК «Москва». «Крылья Советов». «Уралан».

— (Д. У.) Какой игрок играл под вашим руководством больше всех?

— (Л. С.) Думаю, это Сергей Игнашевич.

— (С. Д.) Правильный ответ, потрясающе! Он сыграл у вас в 281 матче! Сколько ему сейчас лет?

— (Л. С.) 39.

— (С. Д.) В каком сезоне вы впервые были названы тренером года в России?

— (Л. С.) В сезоне 2012/13.

— (С. Д.) Совершенно верно! 3 очка из 3! Дин, твой вопрос.

— (Д. У.) Какого самого дорогого игрока вы купили за вашу тренерскую карьеру?

— (Л. С.) Кажется, Марио Фернандес. Либо Фернандес, либо Думбья, либо Витинью.

— (Д. У.) И сколько за него заплатили?

— (Л. С.) 10 миллионов евро.

— (С. Д.) Да, это верная сумма, но нужно выбрать одно имя.

— (Л. С.) Очень похожие истории у Думбья…

— (С. Д.) Да, это Сейду Думбья! 4 из 4! Последний вопрос: кто забил первый мяч в период вашей тренерской работы со сборной России?

— (Л. С.) Так-так… Артем Дзюба! В матче против Швеции.

— (С. Д.) Уау! Точно! Пятый правильный ответ! Невероятно. Теперь пришло время для вопросов от болельщиков, которые они отправляли через соцсети. Мы отобрали лучшие из них. Итак, если бы вы могли пригласить в «Халл» одного игрока из вашего российского периода, кто бы им стал и почему?

— Очень сложный вопрос, потому что я тренировал великолепных футболистов. Но думаю, что выбрал бы самого лучшего, с кем довелось работать — Игоря Акинфеева, прекрасного голкипера, современного Льва Яшина. Ему 31 год, и он все еще играет и играет отлично.

— (С. Д.) Думали ли вы заключить долгосрочное соглашение с «Халлом»?

— (Л. С.) Я никогда не думаю о будущем. Сейчас я рад всему, что происходит, благодарен нашим болельщикам за поддержку и готов провести здесь максимум времени. И конечно вывести «Халл» в Премьер-лигу.

— (С. Д.) Вы сразу думаете об этом или планируете сперва достичь хотя бы плей-офф?

— (Л. С.) Думаю, плей-офф будет хорошим результатом для нас — более того, у нас есть опыт игры в плей-офф. Но в любом случае это — отложенная цель. Ближайшая — следующий матч.

— (С. Д.) Еще один вопрос — главное отличие между Чемпионшипом и российским чемпионатом.

— (Л. С.) Та же разница, о которой я уже говорил, когда сравнивал АПЛ и Чемпионшип. В России есть несколько фаворитов, например, ЦСКА всегда играет первым номером, у него всегда большое преимущество, и из сложных матчей можно назвать только поединки со «Спартаком» и «Зенитом». И для меня уровень соперничества в Чемпионшипе намного выше, потому что нет такого разрыва в классе между командами.

— (С. Д.) Как вы думаете, из Рио Фердинанда получился бы хороший боксер?

— (Л. С.) Уверен, каждый футболист — очень талантливый человек, который смог бы реализовать себя во многих видах спорта.