Президент «Сампдории»: Мечтаю купить «Рому»

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Также он не лучшим образом высказался о нынешнем главе римского клуба Джеймсе Паллотте.

— Я — романист, и мечтаю купить «Рому» в один прекрасный день, — цитирует Gazzetta dello Sport Ферреро. — Я стану восьмым королем и сделаю императором Тотти. Паллотта? Его не называют Паллоттой, он — Парлотта (игра слов — «parla» — «говорить» и «lot» — «много». — Прим. «СЭ»).