Хватит ли сил «Кайрату» на третий разгром? Превью к 28-му туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 28

23 сентября.

«Астана» — «Тараз»

Астанчане — фавориты встречи. Им необходимо побеждать и сохранить лидерство по потерянным очкам перед «Кайратом». На стороне хозяев общекомандный класс, что, впрочем, должен проявиться в исходе встречи. При этом Станимир Стойлов, наверняка, задействует всех сильнейших футболистов. Ведь команде необходимо не только решать турнирные задачи, но и сохранить игровой тонус к предстоящему домашнему матчу Лиги Европы против «Славии» 28 сентября.

В целом «Астана» удачно играла с южанами. В 18 играх добилась 13 побед при двух ничьих и трех поражениях с разницей мячей 32−13. Причем в седьмом туре текущего чемпионата столичные игроки нанесли самое крупное поражение таразцам в истории личных противостояний — 4:0.

24 сентября

«Кайрат» — «Тобол»

Интересный матч предстоит увидеть болельщикам. Хоть «Тобол» и выступает неровно, но при Роберте Евдокимове смотрится очень боевито. Так что свой характер гости обязаны показать. Да еще во встрече с набравшим ход соперником. Алматинцы в последних двух турах «вынесли» с поля «Тараз» и «Ордабасы» с одинаковым счетом 5:1. Понятно, что постоянно побеждать с крупным результатом не по силам даже «Реалу» с «Барселоной», но «Кайрат», как минимум, не должен оступиться.

Что касается статистики личных встреч, то алматинцы не имеют ощутимого преимущества над костанайцами. Если кайратовцы побеждали в 21 случае, то «Тобол» брал верх в 18 матчах. А вот результативнее играли футболисты «Кайрата». Разница мячей 79−66. В то же время стороны обменялись крупными победами. В первом туре 2012 года «Тобол» выиграл — 4:0, а уже в первом туре 2015 года с аналогичным счетом сильнее оказался «Кайрат».

«Окжетпес» — «Атырау»

Синегорцам отступать некуда. Если желают в действительности сохранить место в премьер-лиге, то пора им включаться в борьбу за выживание. Они уже и так на восемь пунктов отстали от десятого места, дающего право отстоять прописку в высшем эшелоне в переходном матче с представителем первой лиги. В случае очередного поражения кокшетаусцы уже навряд ли поднимутся со дна таблицы. На данный момент в их пассиве четыре поражения подряд.

У «нефтяников» также плохи дела (идут на втором месте снизу), вследствие чего руководство пришлось отправить в отставку Сергея Павлова. Команду к ближайшей игре готовит долгое время отсутствовавший в премьер-лиге Равиль Рамазанов. Но именно он привел к первому чемпионству «Актобе» в сезоне 2005 года. А раз уж согласился принять «Атырау» в непростое для него время, то значит знает, как уберечь клуб от вылета. Будет интересно узнать результаты его работы в оставшихся матчах чемпионата.

Прежде «Окжетпес» не лучшим образом противостоял «Атырау». В 28 играх одержал только семь побед при трех ничьих и 18 поражениях с разницей мячей 22−42. К тому же в 2010 году на своем поле был бит атыраусцами с неприличным счетом 0:6.

«Актобе» — «Кайсар»

«Красно-белые» разгулялись не на шутку. В последних пяти турах набрали 11 очков и поднялись на седьмое место. Кроме того всего до одного балла сократили отставание от идущего на шестой строчке «Шахтера». Очевидно, актюбинцы сделают все возможное, чтобы финишировать в премьер-лиге на этой позиции. Все-таки выше им уже не подняться. Хотя и шестое место станет для них достойным результатом с учетом кадровых неурядиц с началом сезона.

«Кайсар» по-прежнему не впечатляет. И к данному противостоянию подходит с двумя чувствительными поражениями от «Кайрата» (1:3) и «Астаны» (1:4). Но в клубе прекрасно понимают, что настало время мобилизоваться, в противном случае усугубится турнирное положение. Кызылординцы идут пока на восьмом месте, но при неудаче скатятся в зону вылета. Уж слишком высокая плотность в нижней части таблицы.

В предыдущих очных встречах «Актобе» нанес «Кайсару» 17 поражений, еще 15 игр завершились вничью и только в пяти случаях удача сопутствовала кызылординскому клубу. Разница мячей соответствующая 56−23. Ну и самая крупная победа в истории личных взаимоотношений принадлежит актюбинцам — 6:1 (2011).

«Акжайык» — «Шахтер»

Уральцев постоянно преследовали финансовые проблемы, но несмотря на них, им удавалось сохранять лицо. Надеемся, что и в этом году команде Вахида Масудова посчастливится выиграть борьбу за выживание. Предпосылки к этому имеются — три «сухие» победы в последних матчах. Да и сейчас болельщики окажут футболистам теплую поддержку, способную их окрылить на пути к четвертому успеху подряд. Надо брать очки хозяевам, потому что в следующем туре им играть на выезде с «Ордабасы».

Правда, «Шахтер» не меньше нуждается в очках и будет стремиться в лучшем случае не проиграть. Но уральцы больше мотивированы, потому как до конца чемпионата им останется провести только четыре игры без учета предстоящего матча. А вот у карагандинцев будет шесть встреч из-за различных переносов.

В личных встречах «Акжайык» познал вкус победы только в трех матчах, в то время как проиграл 16 игр и одну свел к ничьей с разницей мячей 12−37.

«Ордабасы» — «Иртыш»

Команды прежде всего обеспокоены психологическим состоянием своих футболистов, а не турнирным положением, как ни странно. «Ордабасы» был унижен кайратовцами в Алматы, павлодарцы же никак не могут выиграть при новом тренере Вячеславе Грозном. Более того украинский специалист после поражения в домашней игре от «Акжайыка» (0:1) поставил под сомнение квалификацию некоторых своих футболистов. Поэтому последние либо побегут доказывать обратное, либо продолжат валять дурака. Южане же постараются перед родной публикой реабилитироваться за несостоятельность в последнем туре. Исходя из этого настрой у команд должен быть сумасшедший, что позволяет болельщикам надеяться на бескомпромиссную игру.

Ранее соперники встречались 44 раза. 15 игр завершились в пользу «Ордабасы» при восьми ничьих и 21 поражении с разницей мячей 42−62. Вдобавок в сезоне 2001 года южане потерпели самое крупное поражение от павлодарцев — 1:5.