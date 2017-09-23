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23 сентября 2017, 9:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Портленд» подписал контракт с 5-летним вратарем

«Портленд» подписал контракт с самым молодым футболистом в истории MLS, сообщает официальный Твиттер клуба.

Новичком стал 5-летний вратарь Деррик Теллез.

Соглашение рассчитано на одну игру чемпионата — против «Орландо Сити», которая состоится в понедельник в 3.00 по московскому времени. Новичок уже провел тренировку с одноклубниками и внесен в заявку на матч. Теллез примет участие в предматчевой разминке, а также в построении при церемонии исполнения гимна.

Контракт был подписан при участии международного благотворительного фонда, помогающего исполнять желания смертельно больным детям. Мальчик уже перенес три операции из-за опухоли головного мозга.
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