«Портленд» подписал контракт с 5-летним вратарем
«Портленд» подписал контракт с самым молодым футболистом в истории MLS, сообщает официальный Твиттер клуба.
Новичком стал 5-летний вратарь Деррик Теллез.
Соглашение рассчитано на одну игру чемпионата — против «Орландо Сити», которая состоится в понедельник в 3.00 по московскому времени. Новичок уже провел тренировку с одноклубниками и внесен в заявку на матч. Теллез примет участие в предматчевой разминке, а также в построении при церемонии исполнения гимна.
Контракт был подписан при участии международного благотворительного фонда, помогающего исполнять желания смертельно больным детям. Мальчик уже перенес три операции
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