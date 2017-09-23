«Портленд» подписал контракт с 5-летним вратарем

Новичком стал 5-летний вратарь Деррик Теллез.

Соглашение рассчитано на одну игру чемпионата — против «Орландо Сити», которая состоится в понедельник в 3.00 по московскому времени. Новичок уже провел тренировку с одноклубниками и внесен в заявку на матч. Теллез примет участие в предматчевой разминке, а также в построении при церемонии исполнения гимна.

Контракт был подписан при участии международного благотворительного фонда, помогающего исполнять желания смертельно больным детям. Мальчик уже перенес три операции из-за опухоли головного мозга.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It wouldn't be official without his own page. Read up on our newest signing: <a href="https://t.co/kIusiruVE4">https://t.co/kIusiruVE4</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeDerrick?src=hash">#WelcomeDerrick</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RCTID?src=hash">#RCTID</a> <a href="https://t.co/Wt8h8v1Gdy">pic.twitter.com/Wt8h8v1Gdy</a></p>— Portland Timbers (@TimbersFC) <a href="https://twitter.com/TimbersFC/status/911294089412464640">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>