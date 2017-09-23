Футболист «Шахтера» Срна заявил, что никогда намеренно не употреблял допинг

Срна в марте 2017 года сдал допинг-пробу, которая оказалась положительной. Решение по этому делу еще не вынесено, но спортсмен в пятницу заявил, что приостанавливает выступления за «Шахтер».

«Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, сделано это честно. Надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю», — заявил Срна.

Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь — Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с «Шахтером» стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.