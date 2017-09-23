Экс-тренер «Милана» и «Интера» Леонардо в ближайшее время возглавит «Антальяспор»
Бывший главный тренер итальянских клубов «Милан» и «Интер» Леонардо в ближайшее время возглавит турецкий «Антальяспор», сообщается Sky Sport Italia.
Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии возглавлял «Милан» с 2009 по 2010 год, после чего руководил «Интером». С 2011 по 2013 год бразилец занимал должность спортивного директора французского «Пари Сен-Жермен». По сообщению источника, переговоры Леонардо с «Антальяспором» практически завершены, сторонам осталось лишь поставить подписи под контрактом.
В «Антальяспоре» играют бывшие футболисты московского «Локомотива» Майкон и Шарлес,
В текущем чемпионате Турции «Антальяспор» пока не одержал ни одной победы в пяти турах. С тремя очками клуб идет на 16-м месте.
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