«Порту» разгромил «Портимоненсе» и продлил победную серию в чемпионате Португалии

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Встреча, прошедшая в пятницу в Порту, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:2. В составе победителей дубль сделал Ясин Браими (49-я и 68-я минуты), еще по мячу забили Иван Маркано (20), Венсан Абубакар (23) и Мусса Марега (26). У «Портимоненсе» отличились Соя Накадзима (36) и Рубен Фернандес (73).

«Порту» пока не терял очков в текущем чемпионате, клуб возглавляет турнирную таблицу. У идущего следом лиссабонского «Спортинга» в активе 18 очков и одна игра в запасе. В следующем туре 1 октября соперники встретятся в Лиссабоне.