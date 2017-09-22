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22 сентября 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль»

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде одержал разгромную победу со счётом 4:0 над «Лиллем».

В матче 7-го тура французской Лиги 1 Монако на выезде одержал разгромную победу со счётом 4:0 над Лиллем. Увеличить
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Монегаски вышли вперёд на 24-й минуте, когда точным ударом отметился Стеван Йоветич. На 30-й минуте Рашид Геззаль сделал счёт 2:0. Третий мяч в воротах команды Марсело Бьельсы побывал в начале второго тайма — отличился Радамель Фалькао. На 73-й минуте колумбиец реализовал пенальти, оформив дубль.

«Монако» благодаря победе догнал в таблице лидирующий «ПСЖ», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Лилль» располагается на 17-й строчке.

22.09.2017 21:45 основной раунд: 7-й тур Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Лилль 0:4 Монако
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Марсело Бьельса Леонарду Жардим
Голы
10 Стеван Йоветич 24′
7 Рашид Геззаль 30′
9 Радамель Фалькао 48′
9 Радамель Фалькао 73′
Составы
Майк Меньян 16
Хуниор Алонсо 3
Эдгар Ие 15
Ибраим Амаду 6
Тиагу Майа 20
Роминиг Куаме 29
Николя Пепе 19
Ив Биссума 21
57′ Анвар Эль-Гази 7
Фарес Балули 26
69′ Ясин Бензиа 10
88′ Эсекиэль Понсе 9
45′ Луиз Араужу 11
Имад Фарадж 14
16 Диего Бенальо
2 Фабинью
5 Жемерсон 70′
6 Марко ди Оливейра Жорже
25 Камиль Глик
38 Альмами Туре
8 Жоау Моутинью
20 Маркуш Лопеш
7 Рашид Геззаль 79′ 60′
27 Тома Лемар
9 Радамель Фалькао 85′
11 Гвидо Каррильо
10 Стеван Йоветич 66′
15 Адама Диакаби
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 7
1 Угловые 1
18 Фолы 14
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
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