Дубль Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль»
В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде одержал разгромную победу со счётом 4:0 над «Лиллем».
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Монегаски вышли вперёд на 24-й минуте, когда точным ударом отметился Стеван Йоветич. На 30-й минуте Рашид Геззаль сделал счёт 2:0. Третий мяч в воротах команды Марсело Бьельсы побывал в начале второго тайма — отличился Радамель Фалькао. На 73-й минуте колумбиец реализовал пенальти, оформив дубль.
«Монако» благодаря победе догнал в таблице лидирующий «ПСЖ», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Лилль» располагается на 17-й строчке.
|22.09.2017 21:45
|основной раунд: 7-й тур
|Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|7
|1
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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