Дубль Фалькао помог «Монако» разгромить «Лилль»

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Монегаски вышли вперёд на 24-й минуте, когда точным ударом отметился Стеван Йоветич. На 30-й минуте Рашид Геззаль сделал счёт 2:0. Третий мяч в воротах команды Марсело Бьельсы побывал в начале второго тайма — отличился Радамель Фалькао. На 73-й минуте колумбиец реализовал пенальти, оформив дубль.

«Монако» благодаря победе догнал в таблице лидирующий «ПСЖ», которому ещё предстоит сыграть в этом туре. «Лилль» располагается на 17-й строчке.