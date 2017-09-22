«Алавес» объявил о назначении Де Бьязи главным тренером

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«Алавес» проиграл все пять стартовых матчей в чемпионате Испании и занимает 19-е место в турнирной таблице. Пост главного тренера команды стал вакантным 17 сентября, когда в отставку был отправлен Луис Субельдия. Отмечается, что контракт 61-летнего Де Бьязи с «Алавесом» рассчитан до конца текущего сезона и содержит опцию дальнейшего продления.

Последние шесть лет Де Бьязи возглавлял сборную Албании и оставил эту должность в июне. Под его руководством албанцы впервые в своей истории вышли в финальный турнир чемпионата Европы, приняв участие в Евро-2016 во Франции. Ранее Де Бьязи также тренировал итальянские «Удинезе», «Торино», «Брешию», «Модену», СПАЛ, «Козенцу», «Карпи», «Про Васто», испанский «Леванте».