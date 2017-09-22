Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31098706/
22 сентября 2017, 23:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Спартака» по ЛЧ «Марибор» обыграл «Алюминий», играя вдесятером

«Марибор», являющийся соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 10-го тура чемпионата Словении обыграл на выезде «Алюминий» (3:2).

<span class=error>Марибор</span> являющийся соперником Спартака по групповому этапу Лиги чемпионов в матче 10-го тура чемпионата Словении обыграл на выезде Алюминий (3:2). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По ходу встречи «Марибору» пришлось дважды отыгрываться — голами на 65-й и 74-й минутах соответственно отметились Валон Ахмеди и Жан-Клод Биллонг. На 82-й минуте гости остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Лиор Эйнбром. Это не помешало «Марибору» одержать победу — на 89-й минуте решающий гол забил Дино Хотич.

В таблице словенского первенства «Марибор» располагается на первой строчке, опережая на одно очко «Олимпию», имеющую матч в запасе.

Напомним, что «Спартак» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл с «Марибором» вничью со счётом 1:1 в гостях. Игра в Москве состоится 21 ноября.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Марибор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я