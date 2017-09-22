Соперник «Спартака» по ЛЧ «Марибор» обыграл «Алюминий», играя вдесятером

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По ходу встречи «Марибору» пришлось дважды отыгрываться — голами на 65-й и 74-й минутах соответственно отметились Валон Ахмеди и Жан-Клод Биллонг. На 82-й минуте гости остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Лиор Эйнбром. Это не помешало «Марибору» одержать победу — на 89-й минуте решающий гол забил Дино Хотич.

В таблице словенского первенства «Марибор» располагается на первой строчке, опережая на одно очко «Олимпию», имеющую матч в запасе.

Напомним, что «Спартак» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл с «Марибором» вничью со счётом 1:1 в гостях. Игра в Москве состоится 21 ноября.