Соперник «Спартака» по ЛЧ «Марибор» обыграл «Алюминий», играя вдесятером
«Марибор», являющийся соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 10-го тура чемпионата Словении обыграл на выезде «Алюминий» (3:2).
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По ходу встречи «Марибору» пришлось дважды отыгрываться — голами на 65-й и 74-й минутах соответственно отметились Валон Ахмеди и
В таблице словенского первенства «Марибор» располагается на первой строчке, опережая на одно очко «Олимпию», имеющую матч в запасе.
Напомним, что «Спартак» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл с «Марибором» вничью со счётом 1:1 в гостях. Игра в Москве состоится 21 ноября.
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