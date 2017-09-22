«Бавария» на своём поле упустила победу над «Вольфсбургом», ведя со счётом 2:0

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На 33-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти, который сам и заработал. Спустя девять минут Арьен Роббен удвоил преимущество хозяев, отправив мяч в ворота при помощи рикошета от Рафиньи.

В начале второй половины игры «волки» отыграли один гол — Максимилиан Арнольд пробил по воротам со стандарта, мяч полетел прямо в Свена Ульрайха, но голкипер мюнхенцев ошибся и пропустил мяч в сетку. На 83-й минуте вышедший на замену Даниэль Дидави сравнял счёт, точно пробив головой в угол ворот соперника.

«Бавария» набрала 13 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (6) — 11-й.