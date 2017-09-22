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22 сентября 2017, 23:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» на своём поле упустила победу над «Вольфсбургом», ведя со счётом 2:0

«Бавария» упустила победу над «Вольфсбургом» в матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Бавария упустила победу над Вольфсбургом в матче шестого тура чемпионата Германии. Увеличить
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На 33-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти, который сам и заработал. Спустя девять минут Арьен Роббен удвоил преимущество хозяев, отправив мяч в ворота при помощи рикошета от Рафиньи.

В начале второй половины игры «волки» отыграли один гол — Максимилиан Арнольд пробил по воротам со стандарта, мяч полетел прямо в Свена Ульрайха, но голкипер мюнхенцев ошибся и пропустил мяч в сетку. На 83-й минуте вышедший на замену Даниэль Дидави сравнял счёт, точно пробив головой в угол ворот соперника.

«Бавария» набрала 13 очков и занимает второе место в таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» (6) — 11-й.

22.09.2017 21:30 основной раунд: 6-й тур Allianz-Arena
Бавария 2:2 Вольфсбург
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Карло Анчелотти Андрис Йонкер
Голы
33′ Роберт Левандовски 9
42′ Арьен Роббен (Рафинья) 10
27 Максимилиан Арнольд 56′
11 Даниэль Дидави (П. Ферхаг) 83′
Составы
Свен Ульрайх 26
Матс Хуммельс 5
Рафинья 13
Джером Боатенг 17
Себастьян Руди 19
Томас Мюллер 25
Джошуа Киммих 32
Роберт Левандовски 9
85′ Франк Рибери 7
Хамес Родригес 11
85′ Арьен Роббен 10
Кингсли Коман 29
13′ 63′ Артуро Видаль 23
Корантен Толиссо 24
1 Кун Кастелс
3 Паул Ферхаг
17 Феликс Удуокхай
29 Марсель Тиссеран 18′
35 Джан-Лука Иттер
10 Юнус Малли
23 Жозуа Гилавоги
27 Максимилиан Арнольд
2 Виллиам 45′ 25′
16 Якуб Блащиковски
4 Игнасио Камачо 73′
11 Даниэль Дидави
14 Дивок Ориги 85′
6 Рихедли Базур
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 3
7 Угловые 3
9 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кристиан Дингерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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