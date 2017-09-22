Брестчане победили минчан в динамовском дерби футбольного чемпионата Беларуси

Минчане сохраняют лидерство в турнирной таблице, но их может обойти солигорский «Шахтер», который завтра примет на своем поле одного из аутсайдеров первенства «Ислочь». Сейчас у минских динамовцев 52 очка, а у «Шахтера» на два балла меньше. Еще один претендент на медали борисовский БАТЭ, имеющий 48 очков, завтра встретится у себя дома с футболистами «Слуцка». В первом круге случане сенсационно победили борисовчан на своем поле — 1:0.