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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31098644/
22 сентября 2017, 23:13 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Брестчане победили минчан в динамовском дерби футбольного чемпионата Беларуси

Сегодняшнее динамовское дерби в Бресте прошло в равной борьбе и его судьбу решил гол Леандро Торреса, который вышел на замену в середине второго тайма. На 73-й минуте поединка аргентинский легионер брестчан отлично выполнил штрафной удар, послав мяч в «девятку» ворот Сергея Игнатовича. Минчане пытались отыграться, но хозяева выстояли и результат не изменился. До этого поражения команда Сергея Гурнко одержала 7 викторий подряд.

Минчане сохраняют лидерство в турнирной таблице, но их может обойти солигорский «Шахтер», который завтра примет на своем поле одного из аутсайдеров первенства «Ислочь». Сейчас у минских динамовцев 52 очка, а у «Шахтера» на два балла меньше. Еще один претендент на медали борисовский БАТЭ, имеющий 48 очков, завтра встретится у себя дома с футболистами «Слуцка». В первом круге случане сенсационно победили борисовчан на своем поле — 1:0.

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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Гомель» со счетом 1:0 в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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