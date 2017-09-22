Неймар вышел из тени, но приз получит Криштиану

Задумку ФИФА награждать лучших, по ее версии, футболистов планеты собственной премией, а не в связке с France Football, можно только приветствовать. Но вовсе не из принципа «больше призов, хороших и разных». Просто «Золотой мяч», учрежденный когда-то французами, был почетнейшим из индивидуальных призов и очень увесистым, несмотря на скромный размер, а попав в лапы ФИФА, он начал превращаться в бутафорский атрибут. В посох Деда Мороза на детском утреннике, которым тот, из года в год неизменный, зажигал елочки на гала-хороводах Международной федерации. Интеллектуальный уровень плебисцита, определяющего лауреата года, его эмоциональная выдержанность и широта кругозора резко снизились с того самого момента, когда голосовать стали не обозреватели и специалисты, способные охватить взглядами с наблюдательных вышек всю панораму, конвертируя впечатления в смыслы, а игроки с тренерами, которые видят мир из окопов и блиндажей. Отчего и выбирали в последние несколько лет исключительно одного из двух, девальвируя ценность приза до сувенирной безделушки.

Хорошо, что ФИФА и France Football развелись и вручают призы порознь. Теперь хотя бы есть надежда, что во французском конкурсе, как раньше, лауреаты и дипломанты перестанут быть несменяемыми. А большой футбол не будет выглядеть обмелевшим, в котором есть две акулы, еще несколько крупных рыбин, а дальше — сплошь мелюзга.

Не умаляя величия Роналду и Месси, не подвергая сомнению их заслуг перед футболом и того факта, что действительно достигли запредельных высот мастерства, нельзя умолчать, что Марадона, Кройф, Зидан, Платини, многие другие тоже были в свои годы непревзойденными и считались волшебниками — однако их постоянно теснили на вершине и смещали с нее толпы шикарных футболистов. Может, не настолько сказочных, но в отдельно взятом году, а то и чаще, тоже творивших чудеса. А ведь «Золотой мяч» и есть награда по итогам года — а не статус в вечности.

И другой важный момент: ни Марадоне, ни Зидану, никому вообще до недавних пор и не снилось, что рядом с ними и к их личной выгоде будут творить шедевры — в качестве подмастерьев — мегазвезды. Которые в любой другой команде сами могли бы грести охапками «золотые мячи», но в современных реалиях (и барселониях тоже) призваны быть обслугой. Той самой свитой, делающей короля. А слава и почет достаются только ему одному. Не потому ли и ушел в «ПСЖ» Неймар, что обрыдло считаться персоналом, снабжающей функцией? Ведь в «Барсе"-2017, по большому счету, только он и наиграл на личный титул. А в тройке ФИФА опять, откуда ни возьмись, красуется Месси. Проваливший все, что можно — и в сборной, и в Лиге чемпионов. Ну ведь не за голы же «Осасуне» с «Сарагосой»?!

По-хорошему (при правильных, толковых избирателях), вместе с Неймаром в тройку лучших должны были бы войти герой весны легендарный Буффон и любой из тех мужчин, кто щедро носил передачи лакированному португальцу, в том числе, в финале Лиги чемпионов. Поэтому, зная традицию ФИФА, лично я искренне рад тому, что голкипер «Ювентуса» не проиграет форварду «Реала» и эту схватку, а выступит фаворитом в другой номинации — вратарской, где его в уходящем году почти невозможно превзойти. Даже если Роналду с Месси вдвоем встанут в рамку, и за них, вне зависимости от того, что получится, — просто по факту, автоматически, как всегда — проголосуют.

В общем, повторюсь, есть робкая надежда, что France Football вернет «Золотому мячу» заложенную в него идею. А «Бест»… Пусть вручают. Кому он нужен, кроме Роналду?

ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ ГОДА

Лионель МЕССИ, КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, НЕЙМАР (слева направо). AFP 2017

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ГОДА

Массимилиано АЛЛЕГРИ, Антонио КОНТЕ и Зинедин ЗИДАН (слева направо). AFP 2017

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ

Джанлуиджи БУФФОН, Кейлор НАВАС и Мануэль НОЙЕР (слева направо). AFP 2017

КАКИЕ ПРИЗЫ УЧРЕДИЛА ФИФА

В этом году Международная федерация футбола наградит призами лучшего футболиста и футболистку года, лучших тренеров мужской и женской команд, лучшего вратаря, автора самого красивого гола (приз Пушкаша), лучших болельщиков. Кроме этого, будет составлена сборная года по версии ФИФПро (Международной федерации профсоюзов футболистов). Также объявят обладателя приза за честную игру.

ГДЕ И КОГДА ИХ ВРУЧАТ

В отличие от прошлых лет, когда призы вручали в Цюрихе, ФИФА решила организовать гала-церемонию в Лондоне. Она состоится 23 октября.

КТО ОТБИРАЛ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Футбольный комитет ФИФА составил списки номинантов: на приз лучшему футболисту (из 24 игроков) и на приз лучшему тренеру мужской команды (из 12 тренеров).

В число экспертов вошли: Кафу (Бразилия), Лэндон Донован (США), Энцо Франческоли (Уругвай), Александр Фрай (Швейцария), Хидетоси Наката (Япония), Диего Марадона (Аргентина), Джей-Джей Окоча (Нигерия), Карлес Пуйоль (Испания), Карлос Вальдеррама (Колумбия), Эдвин ван дер Сар (Голландия), Иван Вицелич (Новая Зеландия).

Комитет ФИФА по женскому футболу составил списки претендентов на приз лучшей футболистке (из 10 игроков) и лучшему тренеру женской команды (из 10 тренеров).

В число экспертов вошли: Миа Хэмм (США), Маиа Джэкман (Новая Зеландия), Надин Кесслер (Германия), Жаклин Шипанга (Намибия), Сисси (Бразилия), Сунь Вэнь (Китай).

КТО ГОЛОСОВАЛ

В число голосовавших вошли:

1. Капитаны национальных команд (25 процентов).

2. Тренеры национальных команд (25 процентов).

3. Журналисты (200 человек, 25 процентов).

4. Болельщики (25 процентов).

КОГДА ГОЛОСОВАЛИ

С 21 августа по 7 сентября.

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ

Каждый представитель из упомянутых выше четырех категорий голосовавших должен составить свои тройки лучших футболистов, футболисток и тренеров. Капитаны сборных могли голосовать за своих тренеров. Капитаны и тренеры сборных могли голосовать за игроков своих команд. Журналисты могли голосовать за игроков и тренеров из своих стран и клубов своих стран.

Но было установлено одно ограничение: номинанты (капитаны сборных и тренеры) не могли голосовать за себя.