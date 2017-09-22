Хет-трик Вагнера помог «Аланьяспору» отыграться с 0:3 и победить «Трабзонспор»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Счёт в матче открыл экс-хавбек «Милана» Юрай Куцка, после этого Бурак Йылмаз оформил дубль и сделал счёт 3:0 в пользу хозяев. Перед свистком на перерыв бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав отыграл один мяч. Во втором тайме Хуниор Фернандес забил второй гол «Аланьяспора», а затем Вагнер реализовал два пенальти и принёс гостям волевую победу.

«Аланьяспор» набрал 7 очков и занимает 11-е место в таблице турецкого чемпионата. «Трабзонспор» (8) — 9-й.