Хет-трик Вагнера помог «Аланьяспору» отыграться с 0:3 и победить «Трабзонспор»
«Аланьяспор» на выезде победил «Трабзонспор» в матче шестого тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш — Медикал Парк Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
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Счёт в матче открыл
«Аланьяспор» набрал 7 очков и занимает 11-е место в таблице турецкого чемпионата. «Трабзонспор» (8) — 9-й.
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