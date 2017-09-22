Семеду, Арда Туран, Деулофеу и Вермален пропустят каталонское дерби

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Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, матч пропустят Нелсон Семеду, Арда Туран, Херард Деулофеу и Томас Вермален. В лазарете с каталонской команды находятся Усман Дембеле и Рафинья. В то же время в список включены Пако Алькасер, Самуэль Юмтити и Андре Гомеш, пропустившие игру с «Эйбаром» (6:1).

Каталонское дерби состоится на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне 23 сентября. Начало матча — в 21:45 мск.