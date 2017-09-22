Семеду, Арда Туран, Деулофеу и Вермален пропустят каталонское дерби
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде огласил списк из 18 игроков, которые отправятся на матч 6-го тура испанской Примеры с «Жироной».
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Как сообщает официальный сайт
Каталонское дерби состоится на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне 23 сентября. Начало матча — в 21:45 мск.
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