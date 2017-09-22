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22 сентября 2017, 22:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Семеду, Арда Туран, Деулофеу и Вермален пропустят каталонское дерби

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде огласил списк из 18 игроков, которые отправятся на матч 6-го тура испанской Примеры с «Жироной».

Главный тренер Барселоны <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> огласил <span class=error>списк</span> из 18 игроков которые отправятся на матч 6-го тура испанской Примеры с <span class=error>Жироной</span>. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, матч пропустят Нелсон Семеду, Арда Туран, Херард Деулофеу и Томас Вермален. В лазарете с каталонской команды находятся Усман Дембеле и Рафинья. В то же время в список включены Пако Алькасер, Самуэль Юмтити и Андре Гомеш, пропустившие игру с «Эйбаром» (6:1).

Каталонское дерби состоится на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне 23 сентября. Начало матча — в 21:45 мск.

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