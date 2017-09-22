Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31098407/
22 сентября 2017, 22:19 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Эрнесто Вальверде — о проблемах «Реала»: Месяц назад писали, что это у «Барселоны» катастрофа

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на вопрос о проблемах в «Реале» ответил, что только неделю назад все писали о катастрофе каталонцев.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> на вопрос о проблемах в Реале ответил что только неделю назад все писали о катастрофе каталонцев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он также добавил, что эмоциональный фактор принципиален в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Жироны».

— Проблемы в «Реале»? Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа, — приводит Marca слова Вальверде. — Каждую неделю все меняется. Если судить по результату, то кто-то выше, а кто-то ниже.

Матч против «Жироны» очень важен. Это дерби, поэтому эмоциональный фактор принципиален. Мы понимаем, что они будут мотивированы сильнее, чем обычно, мы должны держать это в уме.

Напомним, «Реал» после пяти туров идет на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидера «Барселоны» на семь очков.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Что происходит в "Спартаке". Интервью Леонида Федуна

Руни вынесли приговор

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси