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Он также добавил, что эмоциональный фактор принципиален в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Жироны».

— Проблемы в «Реале»? Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа, — приводит Marca слова Вальверде. — Каждую неделю все меняется. Если судить по результату, то кто-то выше, а кто-то ниже.

Матч против «Жироны» очень важен. Это дерби, поэтому эмоциональный фактор принципиален. Мы понимаем, что они будут мотивированы сильнее, чем обычно, мы должны держать это в уме.

Напомним, «Реал» после пяти туров идет на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидера «Барселоны» на семь очков.