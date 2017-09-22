Эрнесто Вальверде — о проблемах «Реала»: Месяц назад писали, что это у «Барселоны» катастрофа
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на вопрос о проблемах в «Реале» ответил, что только неделю назад все писали о катастрофе каталонцев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он также добавил, что эмоциональный фактор принципиален в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Жироны».
— Проблемы в «Реале»? Месяц назад писали, что это у нас якобы катастрофа, — приводит Marca слова Вальверде. — Каждую неделю все меняется. Если судить по результату, то
Матч против «Жироны» очень важен. Это дерби, поэтому эмоциональный фактор принципиален. Мы понимаем, что они будут мотивированы сильнее, чем обычно, мы должны держать это в уме.
Напомним, «Реал» после пяти туров идет на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидера «Барселоны» на семь очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter