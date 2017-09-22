«Ницца» свела вничью матч с «Анже», уступая со счётом 0:2
«Ницца» сыграла вничью с «Анже» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:2.
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На 12-й минуте Матео Павлович вывел «Анже» вперёд, а на 34-й минуте Карл Токо Экамби удвоил преимущество гостей. Вскоре Марио Балотелли отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 76-й минуте Исмаэль Траоре забил в собственные ворота и установил окончательный счёт в матче.
«Ницца» набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Анже» (8) — 11-й.
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Стефан Мулен
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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