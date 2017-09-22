«Ницца» свела вничью матч с «Анже», уступая со счётом 0:2

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На 12-й минуте Матео Павлович вывел «Анже» вперёд, а на 34-й минуте Карл Токо Экамби удвоил преимущество гостей. Вскоре Марио Балотелли отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 76-й минуте Исмаэль Траоре забил в собственные ворота и установил окончательный счёт в матче.

«Ницца» набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Анже» (8) — 11-й.