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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31098402/
22 сентября 2017, 22:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» свела вничью матч с «Анже», уступая со счётом 0:2

«Ницца» сыграла вничью с «Анже» в матче седьмого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:2.

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На 12-й минуте Матео Павлович вывел «Анже» вперёд, а на 34-й минуте Карл Токо Экамби удвоил преимущество гостей. Вскоре Марио Балотелли отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 76-й минуте Исмаэль Траоре забил в собственные ворота и установил окончательный счёт в матче.

«Ницца» набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Анже» (8) — 11-й.

22.09.2017 20:00 основной раунд: 7-й тур Allianz Riviera
Ницца 2:2 Анже
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Люсьен Фавр Стефан Мулен
Голы
39′ Марио Балотелли 9
76′ Исмаэль Траоре 8
4 Матео Павлович 12′
7 Карл Токо-Экамби 34′
Составы
71′ Йоан Кардиналь 30
46′ Максим Ле Маршан 20
Кристоф Жалле 24
90+2′ Бонфим Коста Сантос Данте 31
Арно Суке 2
Пьер Лис Мелу 8
Алассан Плеа 14
Нампали Менди 21
Аллан Сен-Максимен 7
63′ Марио Балотелли 9
69′ Венсан Козьелло 26
Адриен Тамез 5
30 Александр Летелье
3 Йоанн Андре
4 Матео Павлович 75′
8 Исмаэль Траоре
24 Ромен Тома
29 Венсан Мансо
5 Тома Мангани
7 Карл Токо-Экамби
26 Мехди Тахрат 51′ 40′
18 Батист Сантамария
20 Флавьен Тэ 79′
10 Жиль Сюню
23 Анжело Фюльжини 60′
15 Пьеррик Капель
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 6
8 Угловые 1
13 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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