Александр Глеб может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»
Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала», «Штутгарта» и «Крыльев Советов» Александр Глеб получил предложение от одесского «Черноморца». Об этом сообщают украинские СМИ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как информирует FootballHub в своем твиттере, «Черноморец» сделал предложение Глебу. 36-летний футболист взял время на раздумья.
Отметим, что сейчас Глеб является свободным агентом. В мае нынешнего года он покинул «Крылья Советов», за которые провел семь матчей в РФПЛ. Ранее он заявил, что хотел вернуться в БАТЭ, но получил отказ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter