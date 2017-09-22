Александр Глеб может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»

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Как информирует FootballHub в своем твиттере, «Черноморец» сделал предложение Глебу. 36-летний футболист взял время на раздумья.

Отметим, что сейчас Глеб является свободным агентом. В мае нынешнего года он покинул «Крылья Советов», за которые провел семь матчей в РФПЛ. Ранее он заявил, что хотел вернуться в БАТЭ, но получил отказ.