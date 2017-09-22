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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31098330/
22 сентября 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Александр Глеб может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала», «Штутгарта» и «Крыльев Советов» Александр Глеб получил предложение от одесского «Черноморца». Об этом сообщают украинские СМИ.

Бывший полузащитник Барселоны Арсенала Штутгарта и Крыльев Советов Александр Глеб получил предложение от одесского Черноморца. Об этом сообщают украинские СМИ. Увеличить
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Как информирует FootballHub в своем твиттере, «Черноморец» сделал предложение Глебу. 36-летний футболист взял время на раздумья.

Отметим, что сейчас Глеб является свободным агентом. В мае нынешнего года он покинул «Крылья Советов», за которые провел семь матчей в РФПЛ. Ранее он заявил, что хотел вернуться в БАТЭ, но получил отказ.

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