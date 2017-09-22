«Гомель» и «Днепр» не забили мячей в стартовом матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В первом поединке футболисты «Гомеля» принимали на своем поле могилевский «Днепр» и завершили встречу без забитых мячей — ничья 0:0.

Позже в городе над Бугом завершится дерби динамовских команд Бреста и Минска.

В субботу, 23 сентября, состоятся еще два матча: «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район), БАТЭ (Борисов) — «Слуцк». Программа 23-го тура завершится 24 сентября: «Славия» (Мозырь) — «Крумкачы» (Минск), «Минск» — «Витебск», «Городея» — «Нафтан» (Новополоцк), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Сейчас лидирует минское «Динамо» (Минск) — 52 очка, на два очка отстает «Шахтер», третьим идет БАТЭ, у которого 48 баллов.