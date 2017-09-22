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22 сентября 2017, 21:52 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

«Гомель» и «Днепр» не забили мячей в стартовом матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня стартовал 23-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке футболисты «Гомеля» принимали на своем поле могилевский «Днепр» и завершили встречу без забитых мячей — ничья 0:0.

Позже в городе над Бугом завершится дерби динамовских команд Бреста и Минска.

В субботу, 23 сентября, состоятся еще два матча: «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район), БАТЭ (Борисов) — «Слуцк». Программа 23-го тура завершится 24 сентября: «Славия» (Мозырь) — «Крумкачы» (Минск), «Минск» — «Витебск», «Городея» — «Нафтан» (Новополоцк), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Сейчас лидирует минское «Динамо» (Минск) — 52 очка, на два очка отстает «Шахтер», третьим идет БАТЭ, у которого 48 баллов.

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ФК «Днепр»: Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать точное количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции

ФК «Днепр»: Резервный арбитр вместо того, чтобы узнать точное количество зрителей у администрации стадиона, обратился к милиции

В официальной группе могилевского «Днепра» во «Вконтакте» появилось обращение к БФФ. В нем сообщается о том, что во время матча 22-го тура чемпионата Беларуси между местной командой и «Городеей» (2:2) резервный арбитр узнавал количество посетивших стадион «Спартак» зрителей не у администрации стадиона, а у милиции.
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