Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31098187/
22 сентября 2017, 21:45 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Марадона — мой идол и любимый игрок на все времена

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий отметил, что иногда футболистам нужно играть на энтузиазме, а не ради денег. По словам наставника, это может помочь решить многие проблемы.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> отметил что иногда футболистам нужно играть на энтузиазме а не ради денег. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В Советском Союзе у нас было не очень много информации о европейском футболе, — отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Исключением были только такие крупные турниры как чемпионат мира, который можно было посмотреть по телевизору. Мой первый чемпионат мира был 1986 года, когда мне было 14 лет. Этот турнир был имени Марадоны. Это мой идол и любимый игрок на все времена.

Мне кажется, что между детьми в Советском Союзе и детьми в Англии не было особой разницы. Мы играли в футбол на улице целый день. Думали только о футболе, а не о школе. Это было счастливое время. Полагаю, то же самое было и у английских детей.

Футбол был мечтой. Никто не думал о нем как о бизнесе или способе заработать денег. Иногда я говорю игрокам забыть о бизнесе или деньгах и вспомнить, как они играли на улице с большим энтузиазмом. Возможно, это детское чувство помогает им и в профессиональной карьере.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Что происходит в "Спартаке". Интервью Леонида Федуна

Руни вынесли приговор

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси