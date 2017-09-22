Леонид Слуцкий: Марадона — мой идол и любимый игрок на все времена
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий отметил, что иногда футболистам нужно играть на энтузиазме, а не ради денег. По словам наставника, это может помочь решить многие проблемы.
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— В Советском Союзе у нас было не очень много информации о европейском футболе, — отметил Слуцкий в интервью клубной
Мне кажется, что между детьми в Советском Союзе и детьми в Англии не было особой разницы. Мы играли в футбол на улице целый день. Думали только о футболе, а не о школе. Это было счастливое время. Полагаю, то же самое было и у английских детей.
Футбол был мечтой. Никто не думал о нем как о бизнесе или способе заработать денег. Иногда я говорю игрокам забыть о бизнесе или деньгах и вспомнить, как они играли на улице с большим энтузиазмом. Возможно, это детское чувство помогает им и в профессиональной карьере.