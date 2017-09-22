— В Советском Союзе у нас было не очень много информации о европейском футболе, — отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Исключением были только такие крупные турниры как чемпионат мира, который можно было посмотреть по телевизору. Мой первый чемпионат мира был 1986 года, когда мне было 14 лет. Этот турнир был имени Марадоны. Это мой идол и любимый игрок на все времена.

Мне кажется, что между детьми в Советском Союзе и детьми в Англии не было особой разницы. Мы играли в футбол на улице целый день. Думали только о футболе, а не о школе. Это было счастливое время. Полагаю, то же самое было и у английских детей.

Футбол был мечтой. Никто не думал о нем как о бизнесе или способе заработать денег. Иногда я говорю игрокам забыть о бизнесе или деньгах и вспомнить, как они играли на улице с большим энтузиазмом. Возможно, это детское чувство помогает им и в профессиональной карьере.