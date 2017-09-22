Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч против «Монпелье»
Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Как сообщает
пресс-служба клуба, бразилец не поехал на игру парижан.
Ранее сообщалось о том, что у бразильца есть небольшое повреждение. Главный тренер Унаи Эмери не хочет рисковать здоровьем Неймара, так как уже 27 сентября парижане встретятся с «Баварией» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
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