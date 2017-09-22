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22 сентября 2017, 21:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч против «Монпелье»

Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит матч 7-го тура чемпионата Франции против «Монпелье». Как сообщает пресс-служба клуба, бразилец не поехал на игру парижан.

Ранее сообщалось о том, что у бразильца есть небольшое повреждение. Главный тренер Унаи Эмери не хочет рисковать здоровьем Неймара, так как уже 27 сентября парижане встретятся с «Баварией» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

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