Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч против «Монпелье»

Ранее сообщалось о том, что у бразильца есть небольшое повреждение. Главный тренер Унаи Эмери не хочет рисковать здоровьем Неймара, так как уже 27 сентября парижане встретятся с «Баварией» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Le groupe de 18 Parisiens pour le déplacement à Montpellier demain ! ?<br><br>⚽️ <a href="https://twitter.com/hashtag/MHSCPSG?src=hash">#MHSCPSG</a><br><br>?? <a href="https://twitter.com/hashtag/ICICESTPARIS?src=hash">#ICICESTPARIS</a> <a href="https://t.co/XAoYCvtdrH">pic.twitter.com/XAoYCvtdrH</a></p>— PSG Officiel (@PSG_inside) <a href="https://twitter.com/PSG_inside/status/911289077038813185">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>