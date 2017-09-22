Леонид Слуцкий: «Халл» просто обязан играть лучше для болельщиков

— Сейчас мы очень заняты. Каждую неделю заняты, так как мы строим новую команду. У нас много всего, — отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Теоретические занятия, обычные тренировки. Однако я счастлив.

Если мы будем играть так, как во втором тайме матча против «Сандерленда», я буду самым счастливым тренером мира. Это лучший отрезок за весь сезон. У нас было владение 71 процент. У нас было шесть ударов в створ. Тайм был невероятным. Но мы не смогли выиграть, и все были разочарованы. Однако мы двигаемся в правильном направлении очень быстро. Ждем, когда же результат придет. Это очень важно — иметь уверенность в том, что ты делаешь. У нас должно появиться сочетание между хорошей игрой и результатом. Все мы ждем, когда же, наконец, у нас будет стабильность и достаточное качество игры. Тогда результат придет.

— Как игроки адаптируются к вашему стилю игры?