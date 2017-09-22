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22 сентября 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФИФА подозревает «Валенсию» и «Вильярреал» в нарушении правил трансферов

ФИФА открыла расследования в отношении испанских клубов «Валенсия» и «Вильярреал» по поводу возможных нарушений правил при трансферах футболистов, не достигших возраста 18 лет, сообщает Marca.

Ранее «Атлетико» и «Реал» получали наказания от ФИФА в виде запретов на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. «Реалу» через Спортивный арбитражный суд (CAS) удалось решить вопрос в свою пользу, благодаря чему летом 2017 года клуб мог регистрировать новых игроков. Недавно аналогичные санкции ФИФА применялись и в отношении «Барселоны».

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