ФИФА подозревает «Валенсию» и «Вильярреал» в нарушении правил трансферов

Ранее «Атлетико» и «Реал» получали наказания от ФИФА в виде запретов на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. «Реалу» через Спортивный арбитражный суд (CAS) удалось решить вопрос в свою пользу, благодаря чему летом 2017 года клуб мог регистрировать новых игроков. Недавно аналогичные санкции ФИФА применялись и в отношении «Барселоны».