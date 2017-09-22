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22 сентября 2017, 20:18 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Шахтера» Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингом

ТАСС, 22 сентября. Хорватский защитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист Шахтера Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингом - Фото Увеличить
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В четверг хорватский портал Sportske Novosti сообщил, что Срна в ходе весенней части чемпионата Украины сдал допинг-пробу, которая оказалась положительной.

«ФК “Шахтер” проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат, — говорится в сообщении. — На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность».

Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь — Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с «Шахтером» стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.

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Новости Зарубежного футбола

Допинговый случай футболиста «Шахтера» Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА

Допинговый случай футболиста «Шахтера» Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Случай с допинг-пробой капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны, которая дала положительный результат, не связан с матчами под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает украинский портал «Футбол 24» со ссылкой на заявление УЕФА.
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