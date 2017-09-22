Футболист «Шахтера» Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингом
ТАСС, 22 сентября. Хорватский защитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду
из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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В четверг хорватский портал Sportske Novosti сообщил, что Срна в ходе весенней части чемпионата Украины сдал
«ФК “Шахтер” проинформирован, что в
Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь — Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с «Шахтером» стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.
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