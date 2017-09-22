Допинговый случай футболиста «Шахтера» Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Случай с
допинг-пробой капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны, которая дала положительный результат, не связан с матчами под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает украинский портал «Футбол 24» со ссылкой на заявление УЕФА.
В четверг хорватский портал Sportske Novosti сообщил, что Срна в ходе весенней части чемпионата Украины сдал
«Срна не имел никаких положительных
Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь — Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с «Шахтером» стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.
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