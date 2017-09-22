Допинговый случай футболиста «Шахтера» Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА

В четверг хорватский портал Sportske Novosti сообщил, что Срна в ходе весенней части чемпионата Украины сдал допинг-пробу, которая оказалась положительной.

«Срна не имел никаких положительных допинг-тестов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Если даже и будет какое-то дело по этому поводу, то это не связано с матчами в турнирах УЕФА», — приводит «Футбол 24» текст сообщения пресс-службы организации.

Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь — Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с «Шахтером» стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне 35-летний футболист провел за клуб 10 матчей.