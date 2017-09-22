Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистки года по версии ФИФА.

На почётную награду претендуют Дейна Кастельянос, сборная Венесуэлы (ФК «Санта Кларита Блу Харт»), Карли Ллойд, сборная США (ФК «Манчестер Сити»), Лике Мертенс, сборная Нидерландов (ФК «Барселона»).

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Your three candidates for <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBest?src=hash">#TheBest</a> FIFA Women’s Player 2017:<a href="https://twitter.com/hashtag/DeynaCastellanos?src=hash">#DeynaCastellanos</a><a href="https://twitter.com/hashtag/CarliLloyd?src=hash">#CarliLloyd</a><a href="https://twitter.com/hashtag/LiekeMartens?src=hash">#LiekeMartens</a><br><br>Who will be crowned <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBest?src=hash">#TheBest</a>? <a href="https://t.co/weJH9DCfB5">pic.twitter.com/weJH9DCfB5</a></p>— #FIFAWWC ?? (@FIFAWWC) <a href="https://twitter.com/FIFAWWC/status/911218910002683905">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>