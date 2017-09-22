Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31095577/
22 сентября 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистки года по версии ФИФА

Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистки года по версии ФИФА.

На почётную награду претендуют Дейна Кастельянос, сборная Венесуэлы (ФК «Санта Кларита Блу Харт»), Карли Ллойд, сборная США (ФК «Манчестер Сити»), Лике Мертенс, сборная Нидерландов (ФК «Барселона»).

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я