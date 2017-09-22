Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года
ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего футболиста 2017 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает официальный «твиттер» Международной федерации футбола, ими стали Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).
Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter