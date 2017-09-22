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Как сообщает официальный «твиттер» Международной федерации футбола, ими стали Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).



Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Your 3⃣ candidates for <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBest?src=hash">#TheBest</a> FIFA Men's Award 2017 ?<a href="https://twitter.com/hashtag/CristianoRonaldo?src=hash">#CristianoRonaldo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LionelMessi?src=hash">#LionelMessi</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Neymar?src=hash">#Neymar</a><br><br>Who will be crowned <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBest?src=hash">#TheBest</a>? ? <a href="https://t.co/ju17TJ0JDA">pic.twitter.com/ju17TJ0JDA</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/911219341630296065">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>