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22 сентября 2017, 16:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года

ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего футболиста 2017 года.

ФИФА определила тройку <span class=error>номинантов</span> на звание лучшего футболиста 2017 года. Увеличить
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Как сообщает официальный «твиттер» Международной федерации футбола, ими стали Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).

Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

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