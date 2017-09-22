Комиссия ПФЛК по допуску полей провела повторные инспекции стадионов

Азамат Айтхожин провел рабочую встречу с акимом Карагандинской области области Ерланом Кошановым. Глава региона рассказал о планах в ближайшее время заменить покрытие запасного поля на стадионе «Шахтер» в г. Караганда. По этому поводу в данный момент производятся расчеты для формирования проектно-сметной документации. На главном поле стадиона запланированы мероприятия по улучшению качества газона.



Также в ближайшей перспективе — возведение футбольного манежа в регионе, важность постройки которого признал Ерлан Жаканович.



В Западно-Казахстанской области Президент ПФЛК встретился с руководителем Областного управления физической культуры и спорта ЗКО Асией Аманбаевой. В ходе диалога достигнуты договоренности, что регион обратит внимание на проблемы стадиона «Акжайык» и проведет замену искусственного газона.



ПФЛК отслеживает динамику состояния газонов на стадионах, где ранее было запрещено проводить матчи под эгидой Лиги в связи с неудовлетворительным состоянием поля. Отметим, что позднее запреты были сняты для стадионов в Караганде и Уральске. Однако вопрос качества газонов на данных аренах по-прежнему находится под пристальным контролем Администрации ПФЛК.



В Караганде по итогам осмотра газона администрации стадиона «Шахтер» вынесены замечания, которые агрономам необходимо устранить до завершения сезона.



Поле стадиона им. П. Атояна в Уральске находится в удовлетворительном состоянии, но в то же время требует более внимательного ухода. Вызывает крайнее беспокойство отсутствие каких-либо изменений на запасной арене — стадионе «Акжайык». После вынесения запрета на проведение матчей в рамках соревнований ПФЛК здесь не проведены работы по устранению недочетов.



В связи с неудовлетворительным состоянием газона на арене в Экибастузе Комиссия ранее ввела запрет на проведение официальных матчей на стадионе «Шахтер».



Администрация спортивного объекта провела работу по улучшению футбольного покрытия, основываясь на рекомендациях Комиссии. Отметим, что некоторые замечания по-прежнему требуют исправления, однако не являются критичными.



На основании повторной экспертизы изменившегося в лучшую сторону футбольного покрытия стадиона, а также при условии дальнейшего соблюдения требований по содержанию поля, Комиссией принято решение снять ранее введенный запрет на проведение матчей ПФЛК.



Футбольному клубу «Экибастуз» разрешено проводить домашние матчи на стадионе «Шахтер» (г. Экибастуз).