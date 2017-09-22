Комиссия ПФЛК по допуску полей провела повторные инспекции стадионов
Комиссия Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), а также Президент ПФЛК Азамат Айтхожин посетили основные стадионы футбольных клубов «Шахтер», «Акжайык» и «Экибастуз».
Азамат Айтхожин провел рабочую встречу с акимом Карагандинской области области Ерланом Кошановым. Глава региона рассказал о планах в ближайшее время заменить покрытие запасного поля на стадионе «Шахтер» в г. Караганда. По этому поводу в данный момент производятся расчеты для формирования
Также в ближайшей перспективе — возведение футбольного манежа в регионе, важность постройки которого признал Ерлан Жаканович.
В
ПФЛК отслеживает динамику состояния газонов на стадионах, где ранее было запрещено проводить матчи под эгидой Лиги в связи с неудовлетворительным состоянием поля. Отметим, что позднее запреты были сняты для стадионов в Караганде и Уральске. Однако вопрос качества газонов на данных аренах
В Караганде по итогам осмотра газона администрации стадиона «Шахтер» вынесены замечания, которые агрономам необходимо устранить до завершения сезона.
Поле стадиона им. П. Атояна в Уральске находится в удовлетворительном состоянии, но в то же время требует более внимательного ухода. Вызывает крайнее беспокойство отсутствие
В связи с неудовлетворительным состоянием газона на арене в Экибастузе Комиссия ранее ввела запрет на проведение официальных матчей на стадионе «Шахтер».
Администрация спортивного объекта провела работу по улучшению футбольного покрытия, основываясь на рекомендациях Комиссии. Отметим, что некоторые замечания
На основании повторной экспертизы изменившегося в лучшую сторону футбольного покрытия стадиона, а также при условии дальнейшего соблюдения требований по содержанию поля, Комиссией принято решение снять ранее введенный запрет на проведение матчей ПФЛК.
Футбольному клубу «Экибастуз» разрешено проводить домашние матчи на стадионе «Шахтер» (г. Экибастуз).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter