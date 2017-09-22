Буффон, Навас и Нойер — кандидаты ФИФА на звание лучшего вратаря 2017 года
ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего голкипера 2017 года.
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Как сообщает официальный «Твиттер» Международной федерации футбола, ими стали Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал») и Мануэль Нойер («Бавария»).
Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.
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