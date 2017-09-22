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22 сентября 2017, 16:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание тренера года

Международная федерация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего тренера года.

Международная федерация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего тренера года. Увеличить
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Из 12 номинированных на награду специалистов в финале оказались трое. Об этом говорится на официальной странице ФИФА в «Твиттере».

Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:

Массимилиано Аллегри («Милан»)
Антонио Конте («Челси»)
Зинедин Зидан («Реал»).

Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне.

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