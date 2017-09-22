ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание тренера года
Международная федерация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего тренера года.
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Из 12 номинированных на награду специалистов в финале оказались трое. Об этом говорится на официальной странице ФИФА в «Твиттере».
Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:
Массимилиано Аллегри («Милан»)
Антонио Конте («Челси»)
Зинедин Зидан («Реал»).
Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне.
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