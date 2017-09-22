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22 сентября 2017, 16:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Футболист «Реала» Марсело пропустит около месяца из-за травмы

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Марсело выбыл примерно на месяц из-за повреждения мышцы бедра, сообщает Mundo Deportivo.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Защитник мадридского футбольного клуба Реал <span class=error>Марсело</span> выбыл примерно на месяц <nobr>из-за </nobr>повреждения мышцы бедра сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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«Королевский клуб» на своем официальном сайте сообщил, что футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностирована травма мышцы левого бедра второй степени.

В нынешнем сезоне 29-летний Марсело сыграл за «Реал» восемь матчей во всех турнирах.

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