СМИ: Футболист «Реала» Марсело пропустит около месяца из-за травмы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Королевский клуб» на своем официальном сайте сообщил, что футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностирована травма мышцы левого бедра второй степени.

В нынешнем сезоне 29-летний Марсело сыграл за «Реал» восемь матчей во всех турнирах.