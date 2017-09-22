СМИ: Футболист «Реала» Марсело пропустит около месяца из-за травмы
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Марсело выбыл примерно на месяц из-за повреждения мышцы бедра, сообщает Mundo Deportivo.
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«Королевский клуб» на своем официальном сайте сообщил, что футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностирована травма мышцы левого бедра второй степени.
В нынешнем сезоне 29-летний Марсело сыграл за «Реал» восемь матчей во всех турнирах.
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