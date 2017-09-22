«Неймар отличный игрок, но не босс ПСЖ»

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На правах старшего игрока, защищающего цвета парижского клуба четыре года, Кавани не позволил новичку подойти к «точке». Впрочем, попытка уругвайца оказалась неудачной — голкипер «Лиона» Антони Лопеш отразил удар.

Встреча все равно завершилась победой парижан, но после игры в раздевалке Кавани и Неймар продолжили выяснение отношений и в ход едва не пошли аргументы в виде кулаков.

Драки не случилось благодаря капитану Тиаго Силве, который остудил пыл двух горячих латиноамериканцев.

Французские СМИ быстро подхватили «жареную» тему нездоровой обстановки в стане парижан. Тем более в матче с «Лионом» не остался без внимания еще один эпизод, когда бразильский защитник Дани Алвес отказывался отдать мяч Кавани для исполнения штрафного удара, а затем передал снаряд соотечественнику Неймару.

«Я сам хотел пробить штрафной, потому что забил несколько шикарных голов. Был уверен в себе. Но это неважно. Команда важнее любого отдельного человека. Я хотел взять на себя ответственность, но затем Неймар забрал мяч и в итоге пробил этот штрафной», — прокомментировал инцидент в интервью AS Дани Алвес.

В тоже время президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию о стычке между Кавани и Неймаром после финального свистка, обвинив во всем журналистов.

«Нет, ничего нет. Это вы, СМИ, создаете проблемы», — сказал Нассер Аль-Хелаифи изданию RMC Sport.

Впрочем, слова босса «ПСЖ» своим поступком быстро поставил под сомнение сам Неймар: после игры с «Лионом» бразильский нападающий отписался в социальной сети инстаграм от своего одноклубника Кавани.

Непростые взаимоотношения партнеров по атаке «ПСЖ» продолжили обрастать новыми версиями. Французская газета L`Equipe считает, что в споре Неймара и Кавани замешаны финансы. По информации издания, Кавани намерен занять первое место в гонке бомбардиров чемпионата Франции и получить солидный бонус от руководства клуба. Из-за этого уругваец и не позволил одноклубнику пробить пенальти.

На данный момент в активе Кавани семь забитых мячей, а у Неймара — четыре.

По идее, покончить со всеми слухами мог бы главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери. Но испанский наставник решил не ввязываться в эту историю.

«В команде несколько пенальтистов. Одним из них является Кавани, другим — Неймар. О том, кто будет исполнять удар с одиннадцатиметровой отметки игроки должны договариваться на поле.

В будущем, возможно, мы будем решать этот вопрос внутри команды, потому что и Неймар, и Кавани способны реализовывать такие удары.

Если они сами не могут договориться, решение буду принимать я. Не хочу, чтобы это стало проблемой для нас, — цитирует Эмери Goal.

А вот некоторые специалисты не стали играть в дипломатию, и четко обозначили свое видение ситуации. Так, бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри встал на сторону уругвайского форварда.

«Неймар — отличный игрок, но он не босс «ПСЖ». Если все так пойдет и дальше, то он будет тренировать команду и выбирать состав на матчи.

Унаи Эмери должен вмешаться в эту ситуацию. Неймар может стать боссом «ПСЖ», только если будет выигрывать трофеи, а не из-за своего ценника.

Кавани уже четыре года играет за «ПСЖ», и он не тот человек, который будет осложнять кому-то жизнь. Мне нравится Эдинсон. Парень во всех матчах бегает, как сумасшедший, никогда ни на что не жалуется. И то, что на него обрушилось, я считаю непозволительным, — заявил Дюгарри.

Скандальный шлейф тянется за Неймаром с того времени, как появилась информация об уходе форварда из испанской «Барселоны.

«ПСЖ» заманил бразильца в свои сети за рекордные €222 млн. Но все равно каталонцы остались в большой обиде. Руководство «Барселоны» считает, что Неймар, перейдя в «ПСЖ», нарушил пункт о лояльности сине-гранатовым, за что ему и был выплачен год назад 8,5-милионный бонус при продлении соглашения с клубом до 2021 года. «Барса» в судебном порядке также хочет получить 8,5 млн евро за возмещение убытков и 10 процентов за просроченную задолженность .

Потерял в деньгах и отец Неймара, который должен был получить 1 августа €26 млн. от «Барселоны» за продление его сыном контракта с клубом. Но к этому моменту форвард вовсю паковал чемоданы в Париж, и испанцы отказались выплачивать оговоренную сумму. В итоге Неймар-старший вынужден был удовольствоваться 22,2 млн евро — 10% от трансфера сына в «Пари Сен-Жермен», заплаченными французской командой.

Также отец Неймара после «измены» сына-форварда каталонцам перестал быть советником «Барселоны» по южноамериканскому рынку.

Сам же бразильский нападающий, обосновавшись в «ПСЖ», в СМИ подверг сомнениям профессионализм своих бывших боссов.

«Мне очень жаль, что у «Барселоны» такое руководство. Это не те люди, которые должны занимать такие посты. «Барселона» заслуживает намного большего.

Когда я только перешел в клуб, все было хорошо, но потом…",— сказал Неймар.

Помимо боссов «Барселоны» и одноклубника Кавани есть претензии к Неймару и на родине. В сентябре 2015 года бразильский суд заморозил активы футболиста. Спортсмена обвинили в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму в период с 2012 по 2014 год. Для снятия обвинений Неймар обязуется заплатить €2 млн. налоговикам.

Как бы то ни было, Неймар принялся на футбольном поле отрабатывать потраченные на него деньги, отличившись забитым мячом в дебютном матче чемпионата Франции против «Генгама». Всего в активе форварда четыре взятия ворот в Лиге 1 и один гол в Лиге чемпионов.