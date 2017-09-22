Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»
Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер единственный футболист в составе своей команды, который не сможет принять участие в завтрашнем выездном матче 9-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити».
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Причиной тому является повреждение, которое хавбек получил в преддверии 1-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом». Отметим, что в текущем сезоне Дринкуотер
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