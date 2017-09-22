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22 сентября 2017, 16:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер единственный футболист в составе своей команды, который не сможет принять участие в завтрашнем выездном матче 9-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити».

Полузащитник <span class=error>Челси</span> <span class=error>Дэниел</span> Дринкуотер единственный футболист в составе своей команды который не сможет принять участие в завтрашнем выездном матче 9-го тура чемпионата Англии со Сток Сити. Увеличить
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Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Антонио Конте.

Причиной тому является повреждение, которое хавбек получил в преддверии 1-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом». Отметим, что в текущем сезоне Дринкуотер по-прежнему не провёл за лондонцев ни одной встречи в Премьер-лиге.

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