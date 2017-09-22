РЕАЛьное кладбище талантов. Топ-7 игроков, сгинувших в Королевском клубе

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Тысячи футболистов мечтают хоть раз выйти на поле в майке «Реала».

Но далеко не для всех приезд на «Бернабеу» становится фантастической сказкой. Для некоторых звезд переход в «Реал» оборачивается настоящей катастрофой. «Советский спорт» предлагает топ-7 футболистов, совершивших роковую ошибку, переехав в Мадрид.

1 место — Кака.

Летом 2009-го года две звезды мирового футбола — бразилец Рикарду Кака и португалец Криштиану Роналду — подписали контракты с «Реалом» с разницей в пару недель. Клуб выложил за игроков 135 миллионов долларов на двоих и ожидал, что они произведут настоящий фурор на «Бернабеу». Пока Криштиану продолжает бить все мыслимые рекорды в составе «сливочных», Кака стал главной неудачей «Реала» в последнее десятилетие.

Тогда Жозе Моуриньо решил усилить команду сенсацией Чемпионата Мира Месутом Озилом. Именно ему Кака проиграл конкуренцию за место в основе. Затем как назло бразильца подкосила травма, что еще больше упрочило позиции Озила в «Реале». Так Кака грел лавочку под чутким надзором Моуриньо. В Королевский клуб бразилец приходил в статусе победителя всех главных футбольные турниры, а уходил откровенно с позором. Он отыграл 120 матчей и забил лишь 29 голов. С такой статистикой Кака поехал восстанавливать репутацию в «Милан». Но карьере бразильца уже не суждено было идти поступательно вверх. Теперь футболист топчет газоны в МЛС за клуб «Орландо Сити».

2 место — Майкл Оуэн.

Майкл Оуэн до сих пор остается последним англичанином, получившим Золотой мяч. Нападающий, одаренный феноменальной техникой, забил шикарный гол в ворота Аргентины в 1998 году. В течение 8 лет в «Ливерпуле» Оуэн забивал в среднем более одного гола за матч.

Кому англичанин не смог отказать в приглашении, так это мадридскому «Реалу». Оуэн отправился помогать соотечественнику Дэвиду Бекхэму покорять Испанию. Но от успеха полузащитника он оказался очень далек. Спустя несколько матчей стало ясно, что Оуэну не удастся вытеснить из состава тогдашний символ команды — Рауля. В результате, английский форвард большую часть времени «просиживал штаны» на лавочке. В 36 играх он забил всего 13 мячей. По окончании сезона мадридцы решили избавиться от Оуэна и продали его в «Ньюкасл». Игроку даже удалось побегать за «Манчестер Юнайтед», но до завершения карьеры Майкл оставался лишь тенью самого себя образца 2002 года.

3 место — Клас-Ян Хунтелар.

На момент перехода в Королевский клуб голландец находился на пике формы: 76 голов в 92 матчах за чемпионский «Аякс». Но его карьера полетела вниз с горы, когда Клас-Ян поставил подпись в контракте с «Реалом». Голландский нападающий забил лишь восемь мячей в 20 играх в своей первый сезон в Мадриде. В следующие шесть месяцев его статистика не изменилась.

Хунтелар последовал по стопам Кака и поехал попытать счастья в итальянский «Милан». Задержавшись там лишь на сезон, он отправился в «Шальке-04» и за семь лет выиграл даже Кубок Германии. Сейчас Клас-Ян вернулся в родной «Аякс».

4 место — Рафаэл Ван дер Варт.

Соотечественник Хунтелара перешел в «Реал» Мадрид из Гамбурга. На тот момент он показывал, наверное, лучший футбол в своей карьере. Но в мадридском клубе у Ван дер Варта толком не было шанса доказать свой статус. Обладатель награды «Golden Boy» и приза «Футболист года Голландии» прочно занял место на скамейке запасных.

Тогда как Арьен Роббен сумел воскресить свою карьеру в мюнхенской «Баварии», Рафаэль Ван дер Варт не заиграл ни в «Реале», ни где-либо еще. В 2010-м он подписал соглашение с «Тоттенхэмом», но больше уже никогда не выходил на тот уровень игры, который показывал до перехода в Королевский клуб.

5 место — Антонио Кассано.

В те времена итальянец наводил ужас на оборонительные линии всех команд. Одаренный уникальным видением поля и техникой, Кассано мог стать одним из лучших футболистов мира. Беда Антонио крылась в нем самом. Ужасный характер, на который жаловались чуть ли не все партнеры итальянца. Постоянные ссоры с игроками и конфликт с Фабио Капелло по сути оставил не у дел Кассано в «Реале».

В 29 матчах Антонио отличился лишь четырежды. Форвард больше ругался в клубе, нежели играл. В возрасте 33 лет Кассано вернулся в «Самдорию», но навсегда потерял шанс стать тем, кем мог бы, если бы не переехал в Мадрид.

6 место — Хавьер Савиола.

Савиола стал 32-м футболистом, поигравшим за свою карьеру и за «Барселону», и за «Реал». Когда он побил рекорд Диего Марадоны, завоевав «Золотую бутсу» как самый молодой игрок, то воспринимался чуть ли не как второе пришествие «руки Бога». В 19 лет он стал игроком «Барселоны» и за три сезона наколотил 60 голов. В 2007-м году Савиола решил отомстить не подписавшей с ним новый контракт «Барсе» и перешел в стан главных соперников — мадридский «Реал».

Скорострельность Хавьера как рукой сняло. В 17 матчах он сумел забить лишь четырежды. Из Мадрида Савиола сбежал в «Бенфику». Но ни португальский клуб, ни остальные попытки реанимировать свою карьеру «кролику» не удались.

7 место — Джонатан Вудгейт.

Британцы известны тем, что очень редко играют должным образом в дали от родины. Исключение составляют разве что Дэвид Бекхэм и Гарет Бэйл. «Стеклянный» Вудгейт тогда удивил всех, подписав контракт с «Реалом». Английский защитник предстал настоящим кошмаром для мадридского клуба. Пожалуй, Джонатан стал автором самого провального дебюта. Мало того, что он поразил собственные ворота, так еще и был позднее удален с поля.

Произведя неизгладимое впечатление своими действиями на руководство клуба, Вудгейт лишь 14 раз выходил на поле за три года! Видимо, его прятали на скамейке запасных «от греха подальше». Но даже не играя, англичанин умудрялся получать травмы различной степени тяжести. Это тоже сыграло немалую роль в ссылке Вудгейта в «Мидлсбро» в 2007-м году.

В список не вошли, но провалили период в «Реале»: Асьер Ильярраменди, Николя Анелька и Нури Шахин.