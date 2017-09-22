СМИ: Бомба времен войны была обнаружена на тренировочной базе немецкого ФК «Штутгарт»

По информации издания, на место происшествия прибыли саперы и после эвакуации гражданских лиц снаряд был успешно обезврежен.

«Это была бомба времен Второй мировой войны весом 50 кг, с механическим детонатором», — сообщила представитель клуба Катя Ламп.

Во время реконструкции стадиона «Штутгарта» «Мерседес- Бенц-Арена» в 2009 году были найдены 34 бомбы.