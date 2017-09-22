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22 сентября 2017, 14:01 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Бомба времен войны была обнаружена на тренировочной базе немецкого ФК «Штутгарт»

ТАСС. 22 сентября. Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена на тренировочной базе немецкого футбольного клуба «Штутгарт» во время работ по замене газона. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, на место происшествия прибыли саперы и после эвакуации гражданских лиц снаряд был успешно обезврежен.

«Это была бомба времен Второй мировой войны весом 50 кг, с механическим детонатором», — сообщила представитель клуба Катя Ламп.

Во время реконструкции стадиона «Штутгарта» «Мерседес- Бенц-Арена» в 2009 году были найдены 34 бомбы.

Штутгарт
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