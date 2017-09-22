«Кайрат» выставляется на третьи торги

Прошедшие 20 сентября вторые торги признаны не состоявшимися, так как на момент начала электронного аукциона никто для участия в нем не зарегистрировался.

Торги предполагалось провести по методу на понижение, при этом при стартовой цене доли в 2 032 084 000,00 тенге минимальная должна была составить не менее 1 016 042 000,00 тенге. Гарантийный взнос для участия в аукционе составлял 68 070 000,00 тенге.



В ближайшее время станет известно о дате проведения третьих торгов по приватизации 30%-ной доли ТОО ФК «Кайрат».