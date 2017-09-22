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22 сентября 2017, 13:56 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» выставляется на третьи торги

Несмотря на распространенную некоторыми СМИ информацию, следующие торги по приватизации 30%-ной доли алматинского ФК «Кайрат» станут не вторыми, а третьими, сообщает Sports.kz.

Прошедшие 20 сентября вторые торги признаны не состоявшимися, так как на момент начала электронного аукциона никто для участия в нем не зарегистрировался.

Торги предполагалось провести по методу на понижение, при этом при стартовой цене доли в 2 032 084 000,00 тенге минимальная должна была составить не менее 1 016 042 000,00 тенге. Гарантийный взнос для участия в аукционе составлял 68 070 000,00 тенге.

В ближайшее время станет известно о дате проведения третьих торгов по приватизации 30%-ной доли ТОО ФК «Кайрат».

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