«Кайрат» выставляется на третьи торги
Несмотря на распространенную некоторыми СМИ информацию, следующие торги по приватизации 30%-ной доли алматинского ФК «Кайрат» станут не вторыми, а третьими, сообщает Sports.kz.
Прошедшие 20 сентября вторые торги признаны не состоявшимися, так как на момент начала электронного аукциона никто для участия в нем не зарегистрировался.
Торги предполагалось провести по методу на понижение, при этом при стартовой цене доли в 2 032 084 000,00 тенге минимальная должна была составить не менее 1 016 042 000,00 тенге. Гарантийный взнос для участия в аукционе составлял 68 070 000,00 тенге.
В ближайшее время станет известно о дате проведения третьих торгов по приватизации 30%-ной доли ТОО ФК «Кайрат».
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