Просто про 100

Причины тишины, которую вдруг поймали все по поводу достижения игроком такого неординарного показателя, достаточно тривиальны. Не любой болельщик подсчитывает каждое взятие ворот всех известных ему футболистов. Сам же юбиляр беседовать на данную тему с журналистами категорически теперь отказывается. Так бывает — у каждого свой порог, за которым начинается отчаянный «звездеж». Алибеком, получается, он был преодолен в прошлое воскресенье.



В последний раз до Булешева «сотню» в КПЛ в 2014 году разменял нынешний тренер «Шахтера» Андрей Финонченко. А большая часть взятий ворот Алибека в высшем свете казахстанского футбола пришлась, конечно, на «Кайрат», в составе которого данный форвард отличился в чемпионатах страны 77 раз. Еще 16 мячей в зачет этой сотни он провел в форме «Окжетпеса», по 2 гола забил, будучи игроком «Жетысу» и «Тобола», по 1 — играя за «Актобе», «Атырау» и «Тараз». На бомбардирском счету Алибека Булешева, кстати, имеется еще 57 голов, проведенных в Первой лиге… Но это уже другая история.



В общей сложности рубежа в 100 забитых мячей в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана по футболу на данный момент достигали 8 игроков:

1. Нурбол Жумаскалиев (забивал за «Тобол» и «Астану») — 166

2−3. Олег Литвиненко («Тараз» («Фосфор»), «Динамо», Алматы, «Елимай», «Кайрат», «Женис», «Актобе», «Алма-Ата») — 148

2−3. Мурат Тлешев («Тараз», «Женис"/"Астана», «Шахтер», «Ордабасы», «Актобе», «Иртыш», «Жетысу», «Атырау») — 148

4. Нуркен Мазбаев («Тараз» («Фосфор»), «Кайсар», «Синтез"/"Достык», Шымкент, «Женис», «Кайрат», «Тобол», «Ордабасы») — 142

5. Андрей Мирошниченко («Актобе», «Елимай», «Иртыш», «Кайрат») — 115

6. Улугбек Бакаев («Тобол», «Жетысу», «Иртыш») — 111

7. Андрей Финонченко («Шахтер») — 104

8. Алибек Булешев («Жетысу», «Кайрат», «Актобе», «Атырау», «Ордабасы», «Тараз», «Окжетпес») — 100.



Кто будет следующим в этом списке? Вопрос достаточно неоднозначный и любопытный. Если продолжит у нас печь голы, как пирожки, ивуарийский форвард Жерар Гоу, то в данном реестре достаточно скоро появится первый голеадор из дальнего зарубежья: на сегодняшний день на счету африканца уже 76 мячей, забитых в турнире нашей Премьер-Лиги. Местные (и относительно местные…) бомбардиры пока за этим форвардом угнаться не могут: Марат Хайруллин 72 раза отправлял мяч в чужие ворота в соревновании, Танат Нусербаев и Самат Смаков — по 68, Кайрат Аширбеков — 66, Азат Нургалиев — 60… Остальные и того меньше.



Ну, и раз уж мы затронули тему лучших бомбардиров чемпионатов Казахстана, давайте посмотрим, как складываются у них там дела в нынешнем сезоне.

Вне конкуренции в гонке самых метких снайперов КПЛ-2017 на данный момент вышеупомянутый Гоу — забив в 27 поединках 20 мячей, кайратовец уверенно лидирует в споре голеадоров соревнования. На 5 взятий чужих ворот отстает от ивуарийца Жуниор Кабананга из «Астаны», по 10 раз заставляли капитулировать голкиперов соперников одноклубник конголезца Патрик Твумаси и Бауыржан Исламхан («Кайрат»). Сразу три футболиста отличились забитыми мячами в турнире по 9 раз — Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол») и Игорь Зенькович («Актобе»).



Что касается ассистентов, то здесь вне конкуренции на данный момент Исаэль из «Кайрата», отдавший своим товарищам по команде 13 голевых передач. 10 ассистов записал в свой актив Дмитрий Шомко из «Астаны», 9 — Бауыржан Исламхан, 8 — Андрей Аршавин (оба — «Кайрат»), 7 — Азат Нургалиев («Ордабасы»).



Если же применить к футболу хоккейную систему подсчета результативных баллов «гол+пас», то здесь ситуация с индивидуальными показателями в КПЛ-2017 окажется следующей: 1. Жерар Гоу — 24 (20+4); 2. Жуниор Кабананга — 21 (15+6); 3. Исаэль — 20 (7+13); 4. Бауыржан Исламхан — 19 (10+9); 5. Патрик Твумаси — 15 (10+5).