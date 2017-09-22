Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время сможет вернуться в строй.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Французский футболист уже восстановился после повреждения и сегодня начал тренироваться в основной группе своего клуба. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.
Форвард «Реала» получил травму в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании. Тогда у французского футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия.
В текущем сезоне Бензема провёл в Примере три матча, отметившись одной голевой передачей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter