Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»

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Французский футболист уже восстановился после повреждения и сегодня начал тренироваться в основной группе своего клуба. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.

Форвард «Реала» получил травму в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании. Тогда у французского футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Бензема провёл в Примере три матча, отметившись одной голевой передачей.