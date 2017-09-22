Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31092321/
22 сентября 2017, 13:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время сможет вернуться в строй.

Нападающий Реала Карим <span class=error>Бензема</span> в ближайшее время сможет вернуться в строй. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Французский футболист уже восстановился после повреждения и сегодня начал тренироваться в основной группе своего клуба. Об этом сообщил официальный сайт испанской команды.

Форвард «Реала» получил травму в первом тайме матча с «Леванте» (1:1) в 3-м туре чемпионата Испании. Тогда у французского футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Бензема провёл в Примере три матча, отметившись одной голевой передачей.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я