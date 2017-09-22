Стергиос Фотопулос стал новым тренером брестского «Динамо» по физподготовке

Фотопулос родился 14 июля 1971 в Салониках. Женат, имеет трех дочерей. Получал спортивное образование на базе итальянской футбольной ассоциации (Коверчано, Флоренция), а также в университете имени Джона Мурса (Ливерпуль, Англия). В 2014 году получил степень магистра по специальности «Тренер по физической подготовке» в Испанской федерации футбола и Университете Мадрида. Имеет тренерскую категорию А УЕФА.



За 20 лет тренерского стажа Стергиос стажировался в таких клубах, как «Челси», «Ливерпуль», «Бавария», «Динамо» (Киев), «Ювентус», «Милан», «Удинезе», «Монако», «Олимпиакос», «Штутгарт», «Байер», «Рома», «Бенфика» (Лиссабон), «Тоттенхем», «Брюгге», «Пари Сен-Жермен», «Боруссия» (Дортмунд) и «Эспаньол».



Знает семь языков: греческий, английский, немецкий, итальянский, испанский, сербский и русский.



В качестве тренера по физподготовке дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Греции в составе «Панатинаикоса». Провел 43 матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.



Предыдущий тренер «Динамо-Брест» по физподготовке, аргентинец Фернандо Кабалеро, остается в клубе в качестве реабилитолога, сосредоточившись исключительно на работе с травмированными игроками, передает официальный сайт клуба.