Д. Алвес организовал ужин, чтобы помирить Кавани и Неймара

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Об этом пишет Sport.es со ссылкой на L’Equipe.

Во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) Неймар и Кавани несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. В европейских СМИ появлялась информация о стычке бразильца и уругвайца после встречи в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, в Испании сообщили, что Неймар попросил руководство «ПСЖ» продать Кавани.

Все футболисты «ПСЖ» ответили согласием на приглашение Алвеса, который присоединился к команде во время летнего трансферного окна. Ранее стало известно, что Неймар принёс извинения своим партнёрам по команде.