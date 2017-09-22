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22 сентября 2017, 10:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Экс-тренер сборной Албании по футболу Де Бьязи возглавит испанский «Алавес»

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Итальянец Джанни Де Бьязи будет назначен главным тренером испанского футбольного клуба «Алавес», сообщает As.

По данным издания, 61-летний специалист подпишет контракт с «Алавесом» до конца этого сезона с возможностью продления еще на один год. На этом посту Де Бьязи сменит Луиса Субельдию, который был отправлен в отставку 17 сентября.

Последние шесть лет Де Бьязи возглавлял сборную Албании и оставил эту должность в июне. Под его руководством албанцы впервые в своей истории вышли в финальный турнир чемпионата Европы, приняв участие в Евро-2016 во Франции. Ранее Де Бьязи также тренировал итальянские «Удинезе», «Торино», «Брешию», «Модену», СПАЛ, «Козенцу», «Карпи», «Про Васто», испанский «Леванте».

«Алавес» проиграл все пять стартовых матчей в Примере и без набранных очков занимает 19-е место в турнирной таблице.

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