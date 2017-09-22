Джеррард и Лэмпард введены в Зал славы английского футбола

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Церемония введения спортсменов в Зал славы прошла в четверг в музее, который находится в Манчестере. Также в Зал славы были включены Гари Спид, который покончил с жизнью в 2011 году в возрасте 42 лет, а также бывшие футболисты Билли Бондс и Боб Уилсон и футболистки Келли Смит и Рэйчел Янки.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре прошлого года.

Лэмпард в 2001 году перешел из «Вэст Хэма» в «Челси», выступления за который и принесли полузащитнику всемирную известность. В составе столичного клуба он провел 648 матчей и записал на свой счет 211 голов, что является рекордом в истории клуба. Он сумел трижды стать победителем чемпионата Англии (2005, 2006, 2010), четыре раза — обладателем Кубка Англии (2007, 2009, 2010, 2012), по одному разу выигрывал Кубок УЕФА (2013) и Лигу чемпионов (2012). Лэмпард сообщил о завершении карьеры в феврале 2017 года.

Спид за свою карьеру играл за такие клубы, как «Лидс», в составе которого он стал чемпионом Англии в 1992 году, «Эвертон», «Ньюкасл», «Болтон», «Шеффилд». В составе сборной Уэльса он провел 85 матчей и по этому показателю уступает только голкиперу Невиллу Саутоллу. В 2010 году Спид возглавил сборную Уэльса. 27 ноября 2011-го валлиец был найден повешенным в собственном доме.