«Кайрат» повторно выставят на торги
Приватизация спортивных объектов идёт полным ходом. Бизнес на футболе предлагают в Алматы. Клуб «Кайрат» повторно выставят на торги. Первый аукцион не состоялся, так как не набралось необходимого числа покупателей. 30 процентную долю в народной команде оценили в 2,5 миллиарда тенге.
Пока наши футболисты принимают шымкентский «Ордабасы», вне стадиона, на электронных торгах решается судьба клуба. Дату повторных торгов в акимате определят в самое ближайшее время. 2,5 миллиарда тенге — это начальная стоимость 30% доли. Скорее всего, аукцион пойдёт на понижение. По правилам, потенциальному совладельцу клуба необходимо внести, так называемый гарантийный взнос, это около 60 миллионов тенге. А теперь о самом активе — что же за эти деньги приобретёт покупатель? Помимо ценных бумаг, это здание и участок, который находится по улице Каблукова, служебные автомобили, оборудование и мебель. Несостоявшиеся первые торги, по мнению экспертов, это не показатель того, что «Кайрат» не интересен бизнесу. Или условия
«Частники приобретали спортивные клубы, не буду говорить про футбол, скажем про другие виды спорта, по игровым. Вроде бы приобретали полностью 100%. При чём клубы не дорогие. Однако своих денег на содержание не хватало, и они в любом случае, они подписывали или устно договаривались с акиматом на финансовую помощь. Потому, что у нас спорт, профессиональный спорт, к сожалению, существует благодаря господдержке, её не будет и я боюсь, что многие профессиональные виды спорта могут исчезнуть», — сказал спортивный журналист Сергей Райлян.
До конца года в Алматы должны продать 18 объектов. 7 из них уже перешли в частные руки, это 34-я поликлиника, городская стоматология, центр ЗОЖ и музыкальная школа, следующий черёд футбольного клуба «Кайрат» — с надеждой заявляют в Управлении финансов. На торгах сейчас и школа имени Кастеева, институт повышения квалификации. Вообще, госимущество в мегаполисе, как говорится, распродаются с молотка. На 4 миллиарда тенге пополнел городской бюджета за два года. Прибыльную продажу связывают с прозрачностью торгов.
«Управление финансов, как оператор или как организатор торгов, абсолютно не видит итогов, сколько заявок поступило до вскрытия конвертов. То есть, момент вскрытия конвертов, также, как и другие участники, одновременно мы узнаём, кто победитель, возможно не состоялся конкурс, потому, что было менее двух заявок, если одна заявка, то к сожалению, итог не подводится, то есть, для нас это такой же закрытый процесс, только открытый на момент вскрытия конвертов», — сообщил руководитель Управления финансов Айнур Кудайбергенов.
В последующие три года правительство рассчитывает продать 65 крупных объектов. Их стоимость, просто космическая, 1,5 триллиона тенге. Всего же частникам перешло почти четыреста гособъектов — это в рамках второй волны приватизации. В казну поступило более 100 миллиардов тенге. Не смотря на столь оптимистичные цифры, эксперты заявляют, что нынешняя приватизация проходит медленно. Но есть уверенность в том, что со следующего года рынок, на котором распродают госимущество оживиться за счёт притока иностранного капитала. А пока будем ждать, кто станет новым вторым хозяином любимой алматинской команды.
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