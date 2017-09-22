Глава Ассоциации футбола Сьерра-Леоне подозревается в коррупции

Комиссия по борьбе с коррупцией страны предъявила чиновникам обвинение по шести пунктам спустя два дня после заявления Йохансен о своем намерении избираться на новый президентский срок.

«Этот ход антикоррупционной комиссии был предсказуем, и я глубоко им опечалена. Я всегда знала, что мое выдвижение на второй срок повлечет бурную реакцию», — сказала Йохансен Би-би-си.

В сентябре 2016 года Йохансен была арестована также по обвинению в коррупции, однако затем ее отпустили без предъявления обвинений.