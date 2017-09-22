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22 сентября 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эмери рассказал о конфликте Неймара и Кавани в раздевалке после игры с «Лионом»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подтвердил факт ссоры Эдинсона Кавани и Неймара после матча с «Лионом» и прокомментировал эту ситуацию.

Главный тренер <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Унаи</span> <span class=error>Эмери</span> подтвердил факт ссоры <span class=error>Эдинсона</span> <span class=error>Кавани</span> и <span class=error>Неймара</span> после матча с Лионом и прокомментировал эту ситуацию. Увеличить
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«В конце матча эмоции достигли высокого уровня, и в раздевалке состоялся разговор. Но это нормально и происходит после каждой игры. Это не нарушило гармонию и хорошую атмосферу в команде.

Это очень конкурентоспособные футболисты, которые хотят лучшего для команды, но у каждого из них также есть индивидуальные цели. Повторюсь, в команде хорошие отношения», — цитирует специалиста Marca.

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