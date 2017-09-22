Эмери рассказал о конфликте Неймара и Кавани в раздевалке после игры с «Лионом»
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подтвердил факт ссоры Эдинсона Кавани и Неймара после матча с «Лионом» и прокомментировал эту ситуацию.
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Видимо, что-то случилось...
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«В конце матча эмоции достигли высокого уровня, и в раздевалке состоялся разговор. Но это нормально и происходит после каждой игры. Это не нарушило гармонию и хорошую атмосферу в команде.
Это очень конкурентоспособные футболисты, которые хотят лучшего для команды, но у каждого из них также есть индивидуальные цели. Повторюсь, в команде хорошие отношения», — цитирует специалиста Marca.
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