Эмери рассказал о конфликте Неймара и Кавани в раздевалке после игры с «Лионом»

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«В конце матча эмоции достигли высокого уровня, и в раздевалке состоялся разговор. Но это нормально и происходит после каждой игры. Это не нарушило гармонию и хорошую атмосферу в команде.



Это очень конкурентоспособные футболисты, которые хотят лучшего для команды, но у каждого из них также есть индивидуальные цели. Повторюсь, в команде хорошие отношения», — цитирует специалиста Marca.