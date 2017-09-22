Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл второй подряд матч в Примере
«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы, в матче 5-го тура испанской Примеры в гостях со счётом 0:3 проиграл «Леванте».
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На 45-й минуте Чема вывел хозяев поля вперёд, на 75-й минуте Хосе Моралес реализовал пенальти, а в концовке окончательный результат установил Энис Барди. Гости на 88-й минуте остались вдесятером — Диего Льоренте получил вторую жёлтую карточку.
«Реал Сосьедад» потерпел второе поражение кряду в Примере и в таблице располагается на шестой строчке, имея в активе девять очков.
24 октября «Реал Сосьедад» ожидает домашняя игра с «Валенсия», а 28-го — встреча с «Зенитом» в
|21.09.2017 23:00
|основной раунд: 5-й тур
|Ciutat de Valencia
|Леванте
|3:0
|Реал Сосьедад
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Хуан Муньис
|Эусебио Сакристан
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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