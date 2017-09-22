Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл второй подряд матч в Примере

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На 45-й минуте Чема вывел хозяев поля вперёд, на 75-й минуте Хосе Моралес реализовал пенальти, а в концовке окончательный результат установил Энис Барди. Гости на 88-й минуте остались вдесятером — Диего Льоренте получил вторую жёлтую карточку.

«Реал Сосьедад» потерпел второе поражение кряду в Примере и в таблице располагается на шестой строчке, имея в активе девять очков.