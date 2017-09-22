Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31086626/
22 сентября 2017, 1:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл второй подряд матч в Примере

«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы, в матче 5-го тура испанской Примеры в гостях со счётом 0:3 проиграл «Леванте».

Реал Сосьедад являющийся соперником Зенита по групповой стадии Лиги Европы в матче 5-го тура испанской Примеры в гостях со счётом 0:3 проиграл <span class=error>Леванте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 45-й минуте Чема вывел хозяев поля вперёд, на 75-й минуте Хосе Моралес реализовал пенальти, а в концовке окончательный результат установил Энис Барди. Гости на 88-й минуте остались вдесятером — Диего Льоренте получил вторую жёлтую карточку.

«Реал Сосьедад» потерпел второе поражение кряду в Примере и в таблице располагается на шестой строчке, имея в активе девять очков.

24 октября «Реал Сосьедад» ожидает домашняя игра с «Валенсия», а 28-го — встреча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

21.09.2017 23:00 основной раунд: 5-й тур Ciutat de Valencia
Леванте 3:0 Реал Сосьедад
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хуан Муньис Эусебио Сакристан
Голы
45′ Хосе Мануэль Чема (Х. Моралес) 6
75′ Хосе Луис Моралес 11
89′ Энис Барди 10
Составы
Фернандес Рауль 1
Тоньо 3
Суарес Пьер Робер 4
6′ Хосе Мануэль Чема 6
Серхио Постиго 15
Педро Лопес 19
14′ Энис Барди 10
Алекс Алегрия 17
81′ Хосе Луис Моралес 11
Санчес Самуэль Гарсия 7
67′ Хосе Кампанья 24
Шейк Дукуре 5
36′ Давид Ремесейро Хасон 23
Альварес Иви Лопес 14
1 Херонимо Рульи
3 Диего Льоренте 44′ 88′
27 Андони Горосабель
4 Асьер Андонехи Ильярраменди
5 Игор Субельдия
10 Аргарате Хаби Прието
7 Хуан Мигель Хуанми
11 Карлос Альберто Вела
15 Ариц Элустондо 72′
16 Серхио Каналес
24 Альберто Де ла Белья 67′
19 Альваро Одриосола
12 да Силва Виллиан Жозе 58′
21 Хон Баутиста
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
9 Удары в створ 3
3 Угловые 6
13 Фолы 11
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Леванте
Новости Матчи Состав Статистика
Реал Сосьедад
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я