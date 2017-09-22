Футболисты «Сельты» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Встреча, состоявшаяся в Виго в четверг, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Макси Гомес (25-я минута), у гостей на 86-й гол забил Анхель Луис Родригес Диас.

«Хетафе» с пятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (4) идет 17-й.