Футболисты «Сельты» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
«Сельта» разошлась миром с «Хетафе» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Виго в четверг, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Макси Гомес (25-я минута), у гостей на 86-й гол забил Анхель Луис Родригес Диас.
«Хетафе» с пятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (4) идет 17-й.
Главные тренеры
|Хуан Карлос Унсуэ
|Пепе Бордалас
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|20
|5
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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