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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31086534/
22 сентября 2017, 0:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Сельты» и «Хетафе» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

«Сельта» разошлась миром с «Хетафе» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Виго в четверг, закончилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Макси Гомес (25-я минута), у гостей на 86-й гол забил Анхель Луис Родригес Диас.

«Хетафе» с пятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, «Сельта» (4) идет 17-й.

21.09.2017 22:00 основной раунд: 5-й тур Balaidos
Сельта 1:1 Хетафе
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хуан Карлос Унсуэ Пепе Бордалас
Голы
25′ Макси Гомес (У. Мальо) 7
9 Родригес Анхель (А. Хименес) 86′
Составы
Серхио Альварес 1
Уго Мальо 2
Андреу Фонтас 3
Хонатан Хонни Кастро 19
Серхио Гомес 20
Пабло Эрнандес 8
69′ Макси Гомес 7
Яго Аспас 10
74′ Пионе Систо 11
Станислав Лоботка 14
57′ 81′ Руис Хосабед Санчес 16
Даниэль Васс 18
60′ Брайс Мендес 26
Эмре Мор 21
13 Висенте Гуаита
2 Даконам Джене 17′
3 Виторину Габриэл Антунеш 66′
16 Хуан Торрес Руис Кала
22 Дамиан Суарес 74′
5 Маркель Ларраньяга Бергара
18 Мауро Арамбарри
19 Видаль Хорхе Молина
12 Франсиско Портильо 56′
7 Альваро Хименес 90+2′
21 Файкаль Фажр 56′
9 Родригес Анхель
23 Амат Ндиай 75′
24 Джефферсон Монтеро
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 3
3 Угловые 2
9 Фолы 20
5 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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