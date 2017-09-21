«Вильярреал» сыграл вничью с «Эспаньолом» в Примере, Черышев провел на поле 60 минут
«Вильярреал» дома сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.
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Встреча, прошедшая в четверг в Вильярреале, завершилась со счетом 0:0.
Полузащитник хозяев и сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.
«Вильярреал» набрал семь очков и занимает восьмое место в чемпионате Испании, «Эспаньол» с пятью баллами идет 15-м.
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