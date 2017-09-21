Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31086005/
21 сентября 2017, 23:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вильярреал» сыграл вничью с «Эспаньолом» в Примере, Черышев провел на поле 60 минут

«Вильярреал» дома сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Вильярреал дома сыграл вничью с <span class=error>Эспаньолом</span> в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Вильярреале, завершилась со счетом 0:0.

Полузащитник хозяев и сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Вильярреал» набрал семь очков и занимает восьмое место в чемпионате Испании, «Эспаньол» с пятью баллами идет 15-м.

Вильярреал
Новости Матчи Состав Статистика
Эспаньол
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?