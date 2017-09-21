«Вильярреал» сыграл вничью с «Эспаньолом» в Примере, Черышев провел на поле 60 минут

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Встреча, прошедшая в четверг в Вильярреале, завершилась со счетом 0:0.

Полузащитник хозяев и сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Вильярреал» набрал семь очков и занимает восьмое место в чемпионате Испании, «Эспаньол» с пятью баллами идет 15-м.